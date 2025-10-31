Negligência

Animais vítimas de maus-tratos são resgatados em Vila Velha

Seis animais, entre cães, gatos e coelho, foram encontrados em ambiente sujo, sem água potável e alimento adequado, em um apartamento na Praia da Costa

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 20:21

Seis animais, entre gatos, cachorros e coelho, foram resgatados Crédito: PCES/Divulgação

Três cães, dois gatos e um coelho, vítimas de maus-tratos, foram resgatados, na manhã desta sexta-feira (31), em um apartamento na Praia da Costa, em Vila Velha. Os animais, que tinham sinais de negligência, estavam em um ambiente com acúmulo de fezes e urina, falta de água potável e alimento adequado.

O resgate aconteceu durante uma operação conduzida pelo Núcleo de Proteção Animal da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA) da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), em parceria com a Guarda Municipal de Vila Velha e a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Vila Velha.

“Os animais apresentavam sinais de negligência, como pelos embolados, odor forte, perda de pelagem e sujeira corporal. O coelho, em especial, estava confinado em espaço tomado por fezes, sem condições mínimas de bem-estar”, explicou o delegado Leandro Piquet, responsável pelo Núcleo de Proteção Animal da DEPMA.

Além disso, não havia ração apropriada para os gatos, sendo a única alimentação disponível destinada a cães e, ainda assim, de difícil acesso aos animais.

A polícia tomou conhecimento do caso após denúncias, e passou a monitorar o endereço, até que, diante de uma confirmação de situação flagrancial, as equipes entraram no imóvel com autorização do síndico e do proprietário que alugava a unidade para os investigados. Os nomes dos tutores dos animais não foram divulgados. As investigações seguem em andamento para que sejam responsabilizados.

Após o resgate, os animais foram encaminhados para atendimento veterinário emergencial, sob custódia da Secretaria de Meio Ambiente de Vila Velha, onde passarão por avaliação clínica, vacinação e tratamento.

