Encontro de brechós terá peças a partir de R$ 10 em Vitória

Evento acontece nesta sexta-feira (19), em Jardim da Penha, com moda sustentável e foco no empreendedorismo feminino

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 16:51

Encontro de brechós será realizado nesta sexta (19), das 9 às 21 horas, em Jardim da Penha Crédito: Shutterstock

Para quem busca presentes de Natal criativos, consumo consciente e peças cheias de história, o encontro de brechós Garimpei! prepara uma edição especial nesta sexta-feira (19), em Vitória. Das 9h às 21h, o público poderá “garimpar” roupas, acessórios e objetos com preços acessíveis, a partir de R$ 10, no Cerimonial Conjunto dos Estados (Casinha), localizado na Rua Francisco Eugênio Mussielo, nº 1.080, em Jardim da Penha. O local fica próximo à pracinha do supermercado BH.

Segundo a organizadora do evento, Eliane, o público encontrará uma grande diversidade de produtos, resultado de uma curadoria cuidadosa. “As pessoas vão encontrar roupas femininas e masculinas, calçados, bolsas, acessórios, roupas vintage, tecidos de qualidade e uma curadoria muito bem pensada. Também teremos expositora com produtos para casa, óculos escuros e semijoias”, explica.

Ao todo, serão 21 expositores, sendo 18 brechós, além de marcas de outros segmentos, como alimentação. Durante o evento, o público também poderá aproveitar opções de comida vegana.

A organizadora destaca que o nome Garimpei! carrega um significado que vai além do consumo, já que o garimpo é você achar algo precioso, raro, como uma peça vintage, antiga, que não é encontrada com facilidade. Para ela, o brechó tem essa importância, tanto pela sustentabilidade quanto por possibilitar o acesso a peças únicas.

Além de incentivar a moda circular, o encontro também busca valorizar o empreendedorismo feminino, já que grande parte das expositoras são mulheres que encontraram no brechó uma forma de empreender de maneira consciente. Esta será a última edição do Garimpei! em 2025, encerrando o ano com uma proposta alinhada ao consumo responsável.

Para garantir conforto ao público, o espaço conta com provadores e possibilidade de estacionamento na rua em frente ao local.

Serviço

Encontro de Brechós – Garimpei! (Edição especial)

Data : Sexta-feira (19)

: Sexta-feira (19) Local : Cerimonial Conjunto dos Estados (Rua Francisco Eugênio Mussielo, 1.080 - Jardim da Penha, Vitória)

: Cerimonial Conjunto dos Estados (Rua Francisco Eugênio Mussielo, 1.080 - Jardim da Penha, Vitória) Horário : 9h às 21h

: 9h às 21h Entrada: gratuita

