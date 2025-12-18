Sexto e maior barco do Aquaviário começa a operar em janeiro
O Aquaviário da Grande Vitória vai ganhar um reforço na frota em janeiro, com a chegada do sexto e maior barco do sistema. O anúncio foi feito pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), durante coletiva de imprensa para balanço de gestão, realizada nesta quinta-feira (18), no Palácio Anchieta, em Vitória.
A nova embarcação deve chegar ainda neste mês ao Estado, mas começa a operar somente em 2026, de acordo com Casagrande. Em nota enviada à reportagem, a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura detalhou que o veículo, batizado de Forno Grande, tem capacidade para 130 passageiros e vai ampliar a oferta de viagens para os usuários entre as três estações do Aquaviário.
A nova lancha terá as mesmas características das cinco que já estão em operação, com wi-fi, acessibilidade, banheiro e bicicletário.
Em maio deste ano, o governador há havia antecipado a informação de que o Aquaviário deve operar com oito barcos, sendo dois deles de reserva. Atualmente, está em construção uma nova estação do sistema, na Rodoviária de Vitória, que vai se juntar às três existentes (na Prainha, em Vila Velha; na Praça do Papa, em Vitória; e em Porto de Santa, em Cariacica). Também está nos planos do Executivo estadual a construção de mais duas estações no Centro da Capital, uma próxima à Praça Pio XII, e outra nas imediações do Colégio Salesiano, onde havia o Terminal Dom Bosco.