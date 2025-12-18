Home
>
Cotidiano
>
Orla de Praia Grande vai ganhar ciclovias, deques e mais de 200 árvores

Orla de Praia Grande vai ganhar ciclovias, deques e mais de 200 árvores

Área entre a Passarela da Moqueca e a Praia do Amor ainda deve contar com novos bancos, bicicletário e paisagismo

João Barbosa

Repórter / [email protected]

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 16:30

Serviço é do governo do Estado e deve custar pouco mais de R$ 15 milhões

A revitalização da orla de Praia Grande, em Fundão, deve começar a sair do papel na primeira semana de janeiro de 2026. A intervenção, anunciada em maio de 2024 pelo governo do Espírito Santo, teve a ordem de serviço assinada pelo governador Renato Casagrande (PSB) no último sábado (13).

Recomendado para você

Área entre a Passarela da Moqueca e a Praia do Amor ainda deve contar com novos bancos, bicicletário e paisagismo

Orla de Praia Grande vai ganhar ciclovias, deques e mais de 200 árvores

Atualmente, o professor Marcos Breda cuida de 40 pets em uma casa em Cariacica; animais estão disponíveis para adoção

Voluntário aluga casa para cuidar de animais resgatados das ruas no ES

Meteorologista da Defesa Civil alerta para calor intenso nesta segunda quinzena de dezembro em diferentes regiões do Estado

Temperaturas podem passar dos 40°C em cidades do ES ainda neste mês

A revitalização está projetada com mais de 5 mil metros quadrados de ciclovias, espaços de convivência, deques de madeira, novos bancos, bicicletário e mais de 200 novas árvores em um trecho de 2,2 quilômetros entre a Passarela da Moqueca e a Praia do Amor, às margens da Avenida Atlântica e da Rodovia ES 010. Tudo deve ser entregue à população no primeiro trimestre de 2027.

A obra está orçada em pouco mais de R$ 15,1 milhões, dinheiro oriundo da Secretaria de Recuperação do Rio Doce (Serd), pasta que atua no suporte às cidades capixabas afetadas pelo rompimento da barragem da Samarco, em Mariana (MG) ocorrido em 2015. Já no canteiro de obras, a secretaria responsável pelo serviço será a de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb).

➡️ RIO DE LAMA E LUTA | Infográfico mostra o caminho da lama no Rio Doce

“Nosso objetivo é ampliar o acesso à infraestrutura urbana de qualidade e garantir que cada município avance de forma planejada e sustentável. As obras em Fundão vão transformar a mobilidade, valorizar os espaços públicos e oferecer mais segurança e conforto para moradores e visitantes. Esse é o tipo de investimento que muda a realidade das pessoas e fortalece o desenvolvimento regional”, diz o secretário responsável pela Sedurb, Marcos Soares.

Além das áreas de lazer, o projeto prevê pavimentação, implantação de passeio em concreto, meio-fio, rede de drenagem, bocas de lobo para escoamento de águas pluviais e 300 metros de estrutura para contenção marítima, com o objetivo de evitar erosões. Na região, além das árvores, o paisagismo também será reforçado com o plantio de 11.391 metros quadrados de grama.

Leia mais

Imagem - Entenda como fica o trânsito na Serra com o novo Contorno de Jacaraípe

Entenda como fica o trânsito na Serra com o novo Contorno de Jacaraípe

Imagem - Vizinhos fazem competição de decoração de Natal em rua de Cariacica

Vizinhos fazem competição de decoração de Natal em rua de Cariacica

Imagem - Praça dos Namorados vai ganhar ciclovia na orla da Praia do Canto

Praça dos Namorados vai ganhar ciclovia na orla da Praia do Canto

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais