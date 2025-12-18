Veja vídeo

Orla de Praia Grande vai ganhar ciclovias, deques e mais de 200 árvores

Área entre a Passarela da Moqueca e a Praia do Amor ainda deve contar com novos bancos, bicicletário e paisagismo

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 16:30

A revitalização da orla de Praia Grande, em Fundão, deve começar a sair do papel na primeira semana de janeiro de 2026. A intervenção, anunciada em maio de 2024 pelo governo do Espírito Santo, teve a ordem de serviço assinada pelo governador Renato Casagrande (PSB) no último sábado (13).

A revitalização está projetada com mais de 5 mil metros quadrados de ciclovias, espaços de convivência, deques de madeira, novos bancos, bicicletário e mais de 200 novas árvores em um trecho de 2,2 quilômetros entre a Passarela da Moqueca e a Praia do Amor, às margens da Avenida Atlântica e da Rodovia ES 010. Tudo deve ser entregue à população no primeiro trimestre de 2027.

A obra está orçada em pouco mais de R$ 15,1 milhões, dinheiro oriundo da Secretaria de Recuperação do Rio Doce (Serd), pasta que atua no suporte às cidades capixabas afetadas pelo rompimento da barragem da Samarco, em Mariana (MG) ocorrido em 2015. Já no canteiro de obras, a secretaria responsável pelo serviço será a de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb).

➡️ RIO DE LAMA E LUTA | Infográfico mostra o caminho da lama no Rio Doce

“Nosso objetivo é ampliar o acesso à infraestrutura urbana de qualidade e garantir que cada município avance de forma planejada e sustentável. As obras em Fundão vão transformar a mobilidade, valorizar os espaços públicos e oferecer mais segurança e conforto para moradores e visitantes. Esse é o tipo de investimento que muda a realidade das pessoas e fortalece o desenvolvimento regional”, diz o secretário responsável pela Sedurb, Marcos Soares.

Além das áreas de lazer, o projeto prevê pavimentação, implantação de passeio em concreto, meio-fio, rede de drenagem, bocas de lobo para escoamento de águas pluviais e 300 metros de estrutura para contenção marítima, com o objetivo de evitar erosões. Na região, além das árvores, o paisagismo também será reforçado com o plantio de 11.391 metros quadrados de grama.

