Praça dos Namorados vai ganhar ciclovia na orla da Praia do Canto

A ideia é que a infraestrutura atual, composta por pedras portuguesas, dê lugar a uma pista para quem está de bike e amplie o espaço para pedestres

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 12:34

Obras de revitalização e ampliação de ciclovia na altura da Praça da Ciência, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Quem passa pelo calçadão entre o Iate Clube e a Curva da Jurema, em Vitória, terá uma nova opção para pedalar e para praticar outras atividades físicas na Capital. A orla da Praia do Canto e da Enseada do Suá está passando por obras feitas pela Prefeitura de Vitória em um trecho de aproximadamente 2 quilômetros para criar novas ligações entre o Iate e a Curva, incluindo uma nova ciclovia na Praça dos Namorados, hoje compartilhada por pedestres e ciclistas — muitos destes últimos de bikes elétricas.

A nova estrutura, a partir do Iate Clube, será exclusiva para bicicletas e se conectará com uma pista em construção desde o primeiro semestre deste ano entre a Curva da Jurema e a Praça dos Desejos. A ideia é que a infraestrutura atual na região, composta por pedras portuguesas, dê lugar a uma pista para quem está de bike e que abra mais espaço para quem está a pé à beira-mar.

“A intervenção contempla a expansão da calçada que liga a Curva da Jurema até o Iate Clube, incluindo trechos que atualmente possuem apenas 1,20 metro de largura. Esses segmentos estão sendo ampliados para até 5 metros”, divulga a prefeitura. A estrutura deve ser entregue no primeiro trimestre de 2026.

A Gazeta visitou o canteiro de obras e constatou que o trecho entre a Curva da Jurema e a entrada da Praça da Ciência (em direção ao Iate Clube) passa por ajustes finais de infraestrutura. O pavimento de concreto está pronto na maior parte do trecho e operários planejam concluir outra parte da via até sexta-feira (12).

A partir da Praça da Ciência deve começar a segunda etapa da obra, com a nova estrutura seguindo até o Iate por aproximadamente 1 quilômetro. É neste espaço que deve ser feita a ciclovia da Praça dos Namorados. Dali será possível se conectar com a ciclovia da Avenida Saturnino de Brito para seguir em direção ao calçadão da Dante Michelini, na orla de Camburi.

“No planejamento da prefeitura consta a criação de uma rede de ciclovias que conecte os principais pontos da cidade. O assunto é prioridade quando debatemos mobilidade urbana. Devemos incentivar o uso frequente da bicicleta, afinal, é um modal destacado em lugares que desejam se desenvolver”, afirma o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano.

Obras de ciclovias na área entre a Curva da Jurema e o Iate Clube, em Vitória 1 de 11

Quando a estrutura for entregue, a ciclovia ficará às margens das avenidas Américo Buaiz e Saturnino de Brito. Já a área para pedestres será mantida na orla das praias, mais próxima da areia.

Segundo a prefeitura de Vitória, o trabalho feito na região deve garantir mais mobilidade, conforto e segurança para quem transita pela área, considerada uma das principais de lazer na Capital. A área das praças, inclusive, é alvo de um projeto de revitalização que deve reformar cerca de 100 mil metros quadrados.

“O lugar possui belas paisagens, movimentação de esportistas e é um importante atrativo turístico. As melhorias que ocorrem ali servirão diretamente também aos turistas e a outras milhares de pessoas que usam o trecho diariamente com as mais diversas finalidades”, divulga a PMV.

