Cidade do ES é a segunda com maior demanda por acompanhantes no Brasil

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 16:16
Um município capixaba está entre as 50 do país com maior procura por serviços de acompanhantes — e, pasmem, fora da Grande Vitória. Um levantamento divulgado pela plataforma pela Fatal Model voltada ao segmento, mostrou que Linhares, no Norte do Espírito Santo, ocupa a 2ª posição do ranking das cidades brasileiras que mais utilizam esse tipo de serviço. A pesquisa revela ainda que o preço médio cobrado na região é de R$ 250 por hora.
O estudo foi realizado com dados de novembro de 2025 e considerou a relação entre o número de usuários que clicaram no botão para contratar o serviço, ou seja, quanto maior for a curiosidade — ou a pressa — em fazer contato, maior a demanda. Segundo o levantamento, o município com mais procura é Marília (SP). Logo em seguida aparecem Linhares (ES), Divinópolis (MG), Araguaína (TO) e Governador Valadares (MG), fechando o Top 5.
O curioso é que, mesmo sem ser uma capital, além de distante dela e da região metropolitana, o município capixaba desponta como um dos mais movimentados do segmento – vale destacar que Linhares é a principal cidade do Norte do ES e possui fluxo considerável de visitantes por conta da economia diversificada.
Ranking completo:
