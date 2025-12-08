Mercado aquecido

Cidade do ES é a segunda com maior demanda por acompanhantes no Brasil

Levantamento nacional de uma plataforma do ramo coloca o município da região Norte à frente de grandes capitais; preço médio por hora é de R$ 250

Linhares é o segundo município brasileiro que mais contrata serviços de acompanhantes, segundo uma plataforma do ramo Crédito: Prefeitura de Linhares/ Divulgação

Um município capixaba está entre as 50 do país com maior procura por serviços de acompanhantes — e, pasmem, fora da Grande Vitória. Um levantamento divulgado pela plataforma pela Fatal Model voltada ao segmento, mostrou que Linhares, no Norte do Espírito Santo, ocupa a 2ª posição do ranking das cidades brasileiras que mais utilizam esse tipo de serviço. A pesquisa revela ainda que o preço médio cobrado na região é de R$ 250 por hora.

O estudo foi realizado com dados de novembro de 2025 e considerou a relação entre o número de usuários que clicaram no botão para contratar o serviço, ou seja, quanto maior for a curiosidade — ou a pressa — em fazer contato, maior a demanda. Segundo o levantamento, o município com mais procura é Marília (SP). Logo em seguida aparecem Linhares (ES), Divinópolis (MG), Araguaína (TO) e Governador Valadares (MG), fechando o Top 5.

O curioso é que, mesmo sem ser uma capital, além de distante dela e da região metropolitana, o município capixaba desponta como um dos mais movimentados do segmento – vale destacar que Linhares é a principal cidade do Norte do ES e possui fluxo considerável de visitantes por conta da economia diversificada.

Ranking completo:

Marília (SP);

Linhares (ES);

Divinópolis (MG);

Araguaína (TO);

Governador Valadares (MG);

Ipatinga (MG);

Pouso Alegre (MG);

Patos de Minas (MG);

Barreiras (BA);

Sete Lagoas (MG);

Volta Redonda (RJ);

Presidente Prudente (SP);

Toledo (PR);

Itumbiara (GO);

Mogi Guaçu (SP);

Luís Eduardo Magalhães (BA);

Montes Claros (MG);

Juazeiro do Norte (CE);

Três Lagoas (MS);

Chapecó (SC);

Santa Cruz do Sul (RS);

Imperatriz (MA);

Ji-Paraná (RO);

Jaraguá do Sul (SC);

Ponta Grossa (PR);

Cascavel (PR);

Guarapuava (PR);

Petrolina (PE);

Vitória da Conquista (BA);

Tubarão (SC);

Santa Maria (RS);

Bragança Paulista (SP);

Brusque (SC);

Paraupebas (PA);

Caruaru (PE);

São Carlos (SP);

Marabá (PA);

Anápolis (GO);

Campos de Goytacazes (RJ);

Caldas Novas (GO);

Angra dos Reis (RJ);

Foz do Iguaçu (PR);

Limeira (SP);

Rio Grande (RS);

Uberaba (MG);

Araraquara (SP);

Juiz de Fora (MG);

Maringá (PR);

Rio Verde (GO);

Araçatuba (SP).



