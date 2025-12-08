Home
Cidade do ES é a segunda com maior demanda por acompanhantes no Brasil

Levantamento nacional de uma plataforma do ramo coloca o município da região Norte à frente de grandes capitais; preço médio por hora é de R$ 250

Imagem de perfil de Luana Luiza

Luana Luiza

Repórter / [email protected]

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 16:16

Linhares é um polo de desenvolvimento no Norte do ES que atrai novos empreendimentos
Linhares é o segundo município brasileiro que mais contrata serviços de acompanhantes, segundo uma plataforma do ramo Crédito: Prefeitura de Linhares/ Divulgação

Um município capixaba está entre as 50 do país com maior procura por serviços de acompanhantes — e, pasmem, fora da Grande Vitória. Um levantamento divulgado pela plataforma pela Fatal Model voltada ao segmento, mostrou que Linhares, no Norte do Espírito Santo, ocupa a 2ª posição do ranking das cidades brasileiras que mais utilizam esse tipo de serviço. A pesquisa revela ainda que o preço médio cobrado na região é de R$ 250 por hora.

O estudo foi realizado com dados de novembro de 2025 e considerou a relação entre o número de usuários que clicaram no botão para contratar o serviço, ou seja, quanto maior for a curiosidade — ou a pressa — em fazer contato, maior a demanda. Segundo o levantamento, o município com mais procura é Marília (SP). Logo em seguida aparecem Linhares (ES), Divinópolis (MG), Araguaína (TO) e Governador Valadares (MG), fechando o Top 5.

O curioso é que, mesmo sem ser uma capital, além de distante dela e da região metropolitana, o município capixaba desponta como um dos mais movimentados do segmento – vale destacar que Linhares é a principal cidade do Norte do ES e possui fluxo considerável de visitantes por conta da economia diversificada.  

Ranking completo:

  1. Marília (SP);
  2. Linhares (ES);
  3. Divinópolis (MG);
  4. Araguaína (TO);
  5. Governador Valadares (MG);
  6. Ipatinga (MG);
  7. Pouso Alegre (MG);
  8. Patos de Minas (MG);
  9. Barreiras (BA);
  10. Sete Lagoas (MG);
  11. Volta Redonda (RJ);
  12. Presidente Prudente (SP);
  13. Toledo (PR);
  14. Itumbiara (GO);
  15. Mogi Guaçu (SP);
  16. Luís Eduardo Magalhães (BA);
  17. Montes Claros (MG);
  18. Juazeiro do Norte (CE);
  19. Três Lagoas (MS);
  20. Chapecó (SC);
  21. Santa Cruz do Sul (RS);
  22. Imperatriz (MA);
  23. Ji-Paraná (RO);
  24. Jaraguá do Sul (SC);
  25. Ponta Grossa (PR);
  26. Cascavel (PR);
  27. Guarapuava (PR);
  28. Petrolina (PE);
  29. Vitória da Conquista (BA);
  30. Tubarão (SC);
  31. Santa Maria (RS);
  32. Bragança Paulista (SP);
  33. Brusque (SC);
  34. Paraupebas (PA);
  35. Caruaru (PE);
  36. São Carlos (SP);
  37. Marabá (PA);
  38. Anápolis (GO);
  39. Campos de Goytacazes (RJ);
  40. Caldas Novas (GO);
  41. Angra dos Reis (RJ);
  42. Foz do Iguaçu (PR);
  43. Limeira (SP);
  44. Rio Grande (RS);
  45. Uberaba (MG);
  46. Araraquara (SP);
  47. Juiz de Fora (MG);
  48. Maringá (PR);
  49. Rio Verde (GO);
  50. Araçatuba (SP).

