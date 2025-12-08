CNH de graça: Detran do ES divulga lista com mais 1.250 contemplados

A lista de suplentes do programa "CNH Social" foi divulgada pelo Detran|ES (Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo) nesta segunda-feira (8). São 1.250 mil pessoas que não foram selecionadas na primeira fase do projeto, mas que agora serão contempladas com habilitação para dirigir sem custos.

Para conferir se o seu nome está na lista, basta clicar aqui. As matrículas já estão abertas e vão até 22 de dezembro. Caso o candidato seja contemplado, mas não faça a inscrição, perderá o benefício e ficará impedido de ingressar no programa por 3 anos.