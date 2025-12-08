"Paralisaram tudo", diz Ricardo sobre governo Paulo Hartung

Vice-governador Ricardo Ferraço discursa em Iúna. Crédito: Instagram/@ricardoferraco

O vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), pré-candidato ao Palácio Anchieta, aproveitou um discurso feito em Iúna, na última sexta-feira (5), para lançar uma crítica à gestão de Paulo Hartung (PSD).



"Eu tenho o compromisso de dar continuidade porque, há uns anos atrás, o nosso governador Casagrande não era governador, mas deixou muita semente plantada. Na hora de a gente colher, nós não colhemos, porque paralisaram tudo", afirmou Ricardo.

"Paralisaram para olhar e aí nós perdemos quatro anos. Nós não podemos perder tempo", completou o emedebista.

Os quatro anos aos quais ele se referiu não foram explicitados, mas é fácil concluir que trata-se dos que compreendem o período de 2015 a 2018.

Em 2014, Casagrande encerrou o primeiro mandato à frente do Executivo estadual e foi sucedido por Hartung, que derrotou o socialista nas urnas.

As declarações de Ricardo foram dadas na solenidade para autorização do edital para obras de pavimentação da Rodovia ES-379, trecho entre Iúna e Muniz Freire.

No discurso, o vice-governador comprometeu-se a dar continuidade às ações da gestão Casagrande. "O Espírito Santo tem pressa e os capixabas também têm pressa. Então, governador Casagrande, (digo) diante aqui de todas e de todos: tudo aquilo que você está fazendo tem o meu compromisso de a gente dar continuidade e manter o Espírito Santo nesse rumo e nesse ritmo".

Ao menos até 2014, Casagrande, Hartung e Ricardo integravam o mesmo grupo político.

O atual vice-governador, aliás, chegou a ser vice também de Hartung, de 2007 a 2010.

Agora, porém, o cenário é outro.

Ricardo é a principal aposta do grupo de Casagrande para disputar o Palácio em 2026, embora o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (PSDB), também esteja no páreo.

Casagrande deve concorrer ao Senado, apesar de não ter anunciado isso, ainda.

Já Hartung é uma incógnita. A aposta da coluna é a de que o ex-governador não vai disputar nenhum cargo em 2026.

O nome dele é lembrado para o governo e para o Senado e, de acordo com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, só não vai ser candidato ao comando do Executivo estadual se não quiser.

O próprio Hartung, por sua vez, esquiva-se, deixando a dúvida no ar.

Mas o fato é que, publicamente, o ex-governador tem incentivado e elogiado o principal adversário de Ricardo, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos).

