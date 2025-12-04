Eleições 2026

'Se for viável, colocarei meu nome para disputar a eleição', diz Arnaldinho

Após ingressar no PSDB, prefeito de Vila Velha confirma possibilidade de concorrer ao governo do Espírito Santo no próximo ano

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 18:02

Thomaz Tommasi, Victor Linhalis, Arnaldinho Borgo e Luiz Paulo Vellozo Lucas: PSDB ganha nova configuração no Estado Crédito: Vitor Carvalho/Divulgação

"Se as pesquisas mostrarem que eu sou viável, que a sociedade deseja dialogar, deseja falar de política pública, construir plataformas, com toda certeza eu colocarei meu nome à disposição para disputar a eleição", ressaltou o prefeito, em entrevista coletiva nesta quinta-feira (4), após o ato de filiação ao PSDB, partido que também passará a presidir no Estado.

Os questionamentos em torno de uma candidatura ou não de Arnaldinho passam pelo fato de o prefeito ser aliado do governador Renato Casagrande (PSB), que já tem o vice, Ricardo Ferraço (MDB), como provável nome na disputa pela sucessão.

"Não vejo o porquê de o governador não apoiar o PSDB, já que o PSDB apoia o governador", argumenta o prefeito.

Hoje, a liderança de Casagrande na Assembleia Legislativa é feita pelo deputado estadual Vandinho Leite que, até o ingresso de Arnaldinho no ninho tucano, presidia o partido no Estado. O parlamentar, no entanto, não deve permanecer no PSDB após a nova configuração partidária.

Perguntado se poderia compor uma chapa com Ricardo como vice, Arnaldinho afirma que nunca houve esse conversa com o emedebista ou mesmo com Casagrande e logo descarta a ideia. "Eu fico até muito lisonjeado, mas não tenho interesse em ser vice. Até porque estou muito tranquilo tocando a cidade, administrando Vila Velha, realizando e tirando do papel sonhos antigos da nossa cidade", justifica.

O prefeito de Vila Velha reforça que entrou no ninho tucano para colocar seu nome à disposição do Estado e conversar de políticas públicas com todos. "Se depender de mim, faremos uma grande aliança no Espírito Santo para que a gente possa construir um projeto juntos."

Como presidente do PSDB no Estado, Arnaldinho diz que a ideia é estruturar o partido, conversando com lideranças para depois falar de candidatura, tanto sua eventual participação na disputa ao governo quanto as chapas para as eleições proporcionais. Um dos nomes já considerados é o deputado federal Victor Linhalis, que também deverá trocar o Podemos pelo PSDB para concorrer mais uma vez à Câmara Federal.

Já na majoritária, além do apoio declarado a Renato Casagrande numa eventual disputa ao Senado Federal, Arnaldinho ressalta que Luiz Paulo Vellozo Lucas, quadro histórico do PSDB, terá sua candidatura a senador construída dentro do partido.

Participando do ato de filiação de Arnaldinho por videoconferência, o presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, confirmou o nome do prefeito para participar da disputa ao governo do Estado. Além de afirmar que o novo filiado tem autorização para concorrer, ele amenizou o fato de Vandinho Leite, enquanto presidia o partido, ter sinalizado apoio a Ricardo Ferraço.

"Nós fizemos questão de tomar essa decisão agora, exatamente porque não se iniciou formalmente ainda o processo eleitoral. Eu tenho muitos amigos. O governador Casagrande é um amigo de muitos anos. Ricardo Ferraço é um colega do Senado, foi eleito vice-governador duas vezes pelo PSDB. Infelizmente, por algumas circunstâncias, nos deixou e temos que respeitar, para disputar o governo, como acontece agora com outro partido. Isso é absolutamente legítimo, como é absolutamente legítimo que o PSDB cuide do seu caminho", defende Aécio.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta