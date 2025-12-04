'Se for viável, colocarei meu nome para disputar a eleição', diz Arnaldinho

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 18:02
O ingresso do prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, nos quadros do PSDB deu a ele a condição de disputar as eleições de 2026, uma vez que, se continuasse sem partido, não teria legitimidade para concorrer. Agora, se ele vai, de fato, entrar na briga pela cadeira no Palácio Anchieta não se limita a sua vontade ou a do novo partido, mas à conjuntura política. Arnaldinho, entretanto, não nega estar disposto a ser o próximo governador do Espírito Santo.
"Se as pesquisas mostrarem que eu sou viável, que a sociedade deseja dialogar, deseja falar de política pública, construir plataformas, com toda certeza eu colocarei meu nome à disposição para disputar a eleição", ressaltou o prefeito, em entrevista coletiva nesta quinta-feira (4), após o ato de filiação ao PSDB, partido que também passará a presidir no Estado.
Os questionamentos em torno de uma candidatura ou não de Arnaldinho passam pelo fato de o prefeito ser aliado do governador Renato Casagrande (PSB), que já tem o vice, Ricardo Ferraço (MDB), como provável nome na disputa pela sucessão.
"Não vejo o porquê de o governador não apoiar o PSDB, já que o PSDB apoia o governador", argumenta o prefeito.
Hoje, a liderança de Casagrande na Assembleia Legislativa é feita pelo deputado estadual Vandinho Leite que, até o ingresso de Arnaldinho no ninho tucano, presidia o partido no Estado. O parlamentar, no entanto, não deve permanecer no PSDB após a nova configuração partidária.
Perguntado se poderia compor uma chapa com Ricardo como vice, Arnaldinho afirma que nunca houve esse conversa com o emedebista ou mesmo com Casagrande e logo descarta a ideia. "Eu fico até muito lisonjeado, mas não tenho interesse em ser vice. Até porque estou muito tranquilo tocando a cidade, administrando Vila Velha, realizando e tirando do papel sonhos antigos da nossa cidade", justifica.
O prefeito de Vila Velha reforça que entrou no ninho tucano para colocar seu nome à disposição do Estado e conversar de políticas públicas com todos. "Se depender de mim, faremos uma grande aliança no Espírito Santo para que a gente possa construir um projeto juntos."
Como presidente do PSDB no Estado, Arnaldinho diz que a ideia é estruturar o partido, conversando com lideranças para depois falar de candidatura, tanto sua eventual participação na disputa ao governo quanto as chapas para as eleições proporcionais. Um dos nomes já considerados é o deputado federal Victor Linhalis, que também deverá trocar o Podemos pelo PSDB para concorrer mais uma vez à Câmara Federal.
Já na majoritária, além do apoio declarado a Renato Casagrande numa eventual disputa ao Senado Federal, Arnaldinho ressalta que Luiz Paulo Vellozo Lucas, quadro histórico do PSDB, terá sua candidatura a senador construída dentro do partido.
Participando do ato de filiação de Arnaldinho por videoconferência, o presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, confirmou o nome do prefeito para participar da disputa ao governo do Estado. Além de afirmar que o novo filiado tem autorização para concorrer, ele amenizou o fato de Vandinho Leite, enquanto presidia o partido, ter sinalizado apoio a Ricardo Ferraço.
"Nós fizemos questão de tomar essa decisão agora, exatamente porque não se iniciou formalmente ainda o processo eleitoral. Eu tenho muitos amigos. O governador Casagrande é um amigo de muitos anos. Ricardo Ferraço é um colega do Senado, foi eleito vice-governador duas vezes pelo PSDB. Infelizmente, por algumas circunstâncias, nos deixou e temos que respeitar, para disputar o governo, como acontece agora com outro partido. Isso é absolutamente legítimo, como é absolutamente legítimo que o PSDB cuide do seu caminho", defende Aécio.
