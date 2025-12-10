Home
Poste de iluminação cai sobre carro em rodovia de Cariacica; veja vídeo

As imagens mostram a estrutura balançando, até que desaba e atinge o automóvel; caso ocorreu na terça-feira (9) e não há informação sobre feridos

Imagem de perfil de Felipe Sena

Felipe Sena

Repórter / [email protected]

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 09:58

Um poste balançou e caiu na Rodovia José Sette, em Cariacica, na terça-feira (9).

Um poste de iluminação pública caiu sobre um carro que passava pela Rodovia José Sette, no bairro Alto Lage, em Cariacica, na última terça-feira (9), e a cena foi flagrada por moradores da região (vídeo acima). As imagens mostram a estrutura balançando, até que desaba e atinge o automóvel. Não há informação sobre feridos. O fato ocorreu um dia antes do acidente envolvendo um motorista de aplicativo, que dormiu ao volante, atingiu e derrubou um poste de energia no mesmo ponto da rodovia.

A Prefeitura de Cariacica, responsável pelo poste de iluminação pública, afirmou que apurou que um caminhão teria danificado a estrutura, que posteriormente caiu. "A administração municipal tomará as providências cabíveis", disse, em nota, sem detalhar quais providências vai tomar, ou mencionar o que será feito em relação ao prejuízo do motorista que teve o veículo atingido.

Poste balança e cai em veículo em rodovia de Cariacica
Poste balança e cai em veículo em rodovia de Cariacica Crédito: Leitor A Gazeta

Outro poste foi ao chão no dia seguinte

O acidente na madrugada desta quarta-feira (10) resultou também na queda de um poste, mas de energia elétrica. A estrutura foi ao chão após ser atingida por um carro de aplicativo, um Toyota Prius branco, que ficou com a frente destruída. O condutor, Charles Lopes, contou à reportagem da TV Gazeta que não chovia no momento da colisão. Ele acredita ter dormido ao volante. Havia outra pessoa no veículo, mas ninguém ficou ferido. Moradores relataram falta de energia e internet na região.

Carro bate e derruba poste na Avenida José Sette, em Cariacica
Carro bate e derruba poste na Avenida José Sette, em Cariacica Crédito: Alberto Borém

A prefeitura informou que equipes foram ao local e começaram a liberar a via por volta das 8h10. Já a EDP, empresa responsável pela rede elétrica, disse que enviaria uma equipe técnica para substituir o poste danificado.

