Motorista de app cochila e carro derruba poste na José Sette, em Cariacica

Carro bate e derruba poste na Avenida José Sette, em Cariacica Crédito: Alberto Borém

Um motorista de aplicativo dormiu ao volante, perdeu controle da direção do carro, atingiu e derrubou um poste, na Rodovia José Sette, na altura do bairro Alto Lage, sentido Itacibá, em Cariacica. O acidente aconteceu por volta das 3h desta quarta-feira (10), e por volta das 6h30 a estrutura seguia interditando totalmente a via. A Polícia Militar (PM) informou que ainda não há previsão de liberação.

O poste ficou atravessado na pista, em cima do carro, com vários fios espalhados pelo chão. A Gazeta procurou a EDP para saber se a fiação está energizada ou se houve falta de energia na região, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.

O motorista de aplicativo Charles Lopes, que conduzia o carro, contou à reportagem da TV Gazeta que não chovia no momento da batida. Ele acredita que colidiu com o poste por ter dormido ao volante. O homem estava sozinho no carro e não se feriu.