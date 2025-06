Pista de 400 metros

Vitória inicia obra para expandir ciclovia em trecho próximo a shopping

Parte de calçadão da Praça da Ciência dará lugar a pista para ciclistas, que seguirá até o estabelecimento comercial

Publicado em 18 de junho de 2025 às 16:11

Ciclovia está sendo construída sobre uma antiga calçada de pedras portuguesas. Crédito: Fernando Madeira

A Prefeitura de Vitória vai expandir a ciclovia existente entre a Praia do Canto e a Enseada do Suá. O objetivo do projeto é construir mais 400 metros de vias destinadas exclusivamente aos ciclistas, conectando a Praça dos Desejos ao Shopping Vitória. As intervenções já começaram e as pistas estão sendo construídas sobre um antigo calçadão de pedras portuguesas.>

Quem sai da Praia do Canto em direção à Enseada do Suá de bicicleta passa pelo calçadão da Praça dos Namorados, em um trecho compartilhado entre pedestres e ciclistas, e pega a ciclovia existente na Praça dos Desejos, que termina nas imediações da Praia da Guarderia.>

A partir dali, o ciclista pode seguir pelo calçadão compartilhado com pedestres, mais próximo da orla, e passar pela Curva da Jurema, ao lado dos quiosques e atrás do Shopping Vitória.>

No entanto, a prefeitura constatou que boa parte dos ciclistas prefere passar pelas calçadas ao lado da entrada da Praça da Ciência, na Avenida Américo Buaiz, e seguir pela pista existente em frente ao Monumento dos Imigrantes, para chegar direto em frente ao Shopping Vitória, sem ter que dar a volta pela ciclovia atrás do estabelecimento comercial. >

>

"A gente percebeu que havia um fluxo grande, nesse sentido, de pessoas saindo da Praia do Canto, no sentido shopping, Centro de Vitória. A gente viu a possibilidade de fazer uma melhoria em 400 metros, criar realmente uma ciclovia, com 3 metros, para dar a possibilidade de ir e vir. Os ciclistas acham que passar por trás fica muito longe e preferem passar por cima da calçada de pedras portuguesas, mesmo não tendo uma estrutura apropriada para a ciclovia", explica o secretário municipal de Obras, Gustavo Perin.>

Por conta disso, o Executivo municipal iniciou as intervenções para expandir a ciclovia e melhorar o acesso dos ciclistas até a calçada do shopping. No entanto, o trecho em frente ao estabelecimento comercial seguirá como está, por enquanto. Quem tem bicicleta e prefere passar por ali seguirá dividindo espaço com os pedestres na calçada.>

"Ali não foi resolvido. Os ciclistas já passam por trás do ponto de ônibus, fazem esse caminho. Quando abrimos o acesso ali na Rua Humberto Martins de Paula, em direção à Curva da Jurema, vimos a possibilidade de fazer essa melhoria. A própria Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (Sedec) está com um projeto de fazer toda a requalificação das praças dos Namorados, Ciência e dos Desejos. Houve uma antecipação para dar um conforto melhor aos ciclistas", destaca o secretário de Obras.>

A reportagem de A Gazeta visitou as obras na manhã de terça-feira (17) e constatou que a ciclovia está sendo construída sobre uma antiga calçada de pedras portuguesas. De acordo com o secretário, todo o trecho será concretado.>

"Se tirássemos as pedras, teríamos que fazer a base. Preferimos manter o piso, que já está estabilizado, para não ter que tirar o material e transportar", declara.>

Como destacado pelo secretário, a Praça dos Namorados, na Praia do Canto, e a dos Desejos, em Santa Helena, serão reformadas. A intenção, segundo planejamento da prefeitura, é requalificar a região por meio de um processo de diálogo com representantes municipais. A reforma prevê obras em áreas que, somadas, chegam a 100 mil metros quadrados.>

Construção de ciclovia entre a Praça da Ciência e o Shopping Vitória 1 de 26

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta