Home
>
Cotidiano
>
Transferência da BR 101 para Prefeitura da Serra muda de data

Transferência da BR 101 para Prefeitura da Serra muda de data

Em novembro, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) disse que a doação da via ocorreria até esta segunda-feira (8)

Vinicius Zagoto

Repórter / [email protected]

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 17:15

BR 101 na Serra deve ser municipalizada após inauguração do contorno do Mestre Álvaro
Trecho urbano da BR 101 passará para o controle da Prefeitura da Serra Crédito: Edson Reis/Prefeitura da Serra

Prevista para ocorrer até esta segunda-feira (8), a transferência do trecho urbano da BR 101 para a Prefeitura da Serra foi adiada para a próxima sexta-feira (12). A informação foi confirmada pela assessoria do Executivo municipal à reportagem de A Gazeta.

Recomendado para você

Para o MPES, Eduardo "assumiu o risco de produzir o resultado, com emprego de meio cruel e que possa resultar perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima"

Ex vira réu por assassinato em caso de acidente que matou mulher no ES

Em novembro, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) disse que a doação da via ocorreria até esta segunda-feira (8)

Transferência da BR 101 para Prefeitura da Serra muda de data

Levantamento nacional de uma plataforma do ramo coloca o município da região Norte à frente de grandes capitais; preço médio por hora é de R$ 250

Cidade do ES é a segunda com maior demanda por acompanhantes no Brasil

Para celebrar a transferência do trecho que passa por bairros movimentados da Serra, foi marcada uma cerimônia, às 8h de sexta (12), no Auditório do Serra Grande, em Laranjeiras. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) foi questionado sobre a mudança da data, mas não se manifestou até a publicação deste texto. 

No fim de novembro, o Dnit havia afirmado que a transferência do trecho da rodovia seria realizada até está segunda (12).

A transferência do trecho ocorre após a Ecovias Capixaba, concessionária que administra a BR 101 no Espírito Santoanunciar que vai assumir a gestão do Contorno do Mestre Álvaro.

Desde o início da construção do contorno, a Prefeitura da Serra tinha a expectativa de que o fluxo pesado de veículos saísse da parte urbana da cidade e passasse para a nova via. A municipalização da BR 101 e sua reformulação já era estudada desde a gestão Sergio Vidigal (PDT) e foi assumida pelo seu sucessor, Weverson Meireles (PDT).

Entre os planos do município, está a transformação da rodovia em uma espécie de Avenida Paulista, com ciclovias, baias para ônibus, retirada de semáforos e urbanização para a circulação dos moradores. Além disso, há o interesse de liberar a construção de conjuntos habitacionais e prédios mais altos ao longo do trecho urbano, em um processo de verticalização.

A prefeitura, em parceria com o governo do Espírito Santo, também trabalha no projeto de reformulação da primeira etapa da via, que compreende a região entre Carapina e Jardim Limoeiro. Está prevista a construção de um mergulhão no encontro da BR 101 com a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes e a Avenida dos Metalúrgicos — por onde o fluxo de caminhões em direção à ArcelorMittal é alto.

"É a mesma engenharia de mergulhão que nós instalamos na Rotatória do Ó. Então, o condutor sai da ArcelorMittal e passa por baixo da via. Quem está na BR terá fluxo contínuo", explicou o prefeito Weverson Meireles, em julho.

Mudança no traçado de viaduto

Outro plano é corrigir o traçado do viaduto mais antigo de Carapina, na entrada da Rodovia do Contorno. O prefeito afirmou que existem duas situações que complicam o trânsito na região.

"Quando você sai do contorno para acessar a BR, tem uma curva muito acentuada. Então, é preciso deixar essa curva mais suave e corrigir o estrangulamento que existe ali. Tem duas pistas embaixo do viaduto descendo de Serra para Vitória e, quando sobe, de Vitória para a Serra, o trânsito estrangula ao lado do viaduto e fica uma única pista. Essa é uma das situações que continua dando trânsito, mesmo com a inauguração do Contorno do Mestre Álvaro", detalhou.

No mês passado, durante o evento para a inauguração de um trecho de sete quilômetros de duplicação da BR 101 entre Guarapari e Anchieta, o prefeito da Serra afirmou que a cidade iria entrar em um novo momento, com a municipalização do trecho da rodovia, que deverá ganhar o nome de Avenida Mestre Álvaro.

“Anunciamos que a próxima etapa da BR 101 é Avenida Mestre Álvaro. Ao municipalizarmos esses 30 km, teremos uma mais uma vez uma vertente de crescimento para a nossa cidade”, disse Weverson.

VEJA TAMBÉM | Viaduto de Carapina terá traçado corrigido após Serra assumir trecho da BR 101

Fim da transferência do contorno

Para tudo isso acontecer, no entanto, era necessário que a Ecovias devolvesse esse trecho urbano à União nas mesmas condições das encontradas quando assumiu a concessão da BR 101 no Estado e, ao mesmo tempo, passasse a administrar o Contorno do Mestre Álvaro. Dessa forma, com a via novamente em mãos, o Dnit poderia transferi-la à prefeitura. É o que vai acontecer agora.

No último dia 26, foi oficialmente concluído o processo de transferência da gestão do contorno à Ecovias, conforme previsto no contrato de concessão. De acordo com o Dnit, pelo mesmo acordo, o segmento urbano, do km 247,8 ao 278,3, foi devolvido pela empresa.

Leia mais

Imagem - Entrega do museu do Cais das Artes é adiada para janeiro

Entrega do museu do Cais das Artes é adiada para janeiro

Imagem - 15 órgãos do ES ganham selo mais alto de transparência no Brasil

15 órgãos do ES ganham selo mais alto de transparência no Brasil

Imagem - 'Arnaldinho tem autorização do PSDB para disputar governo do ES', diz Aécio em filiação

'Arnaldinho tem autorização do PSDB para disputar governo do ES', diz Aécio em filiação

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Eco101 Contorno do Mestre Álvaro DNIT

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais