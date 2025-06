Avenida Mestre Álvaro

Viaduto de Carapina terá traçado corrigido após Serra assumir trecho da BR 101

Projeto deve sair do papel após prefeitura do município assumir o controle do trecho urbano da rodovia, assim como ocorreu em Cariacica

Publicado em 24 de junho de 2025 às 12:04

Viaduto de Carapina, na Serra, deve ter traçado corrigido Crédito: Reprodução Google Maps

A municipalização da BR 101 e sua reformulação já era estudada desde a gestão Sergio Vidigal (PDT) e foi assumida pelo seu sucessor, Weverson Meireles (PDT). Em conversa com a reportagem de A Gazeta, o prefeito afirmou que o projeto está sendo tocado com a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) e deve ficar pronto em 60 dias. >

Leia mais Para vigiar e cobrar: 15 promessas de Weverson para a Serra

A primeira etapa do projeto prevê um mergulhão no encontro da BR 101 entre a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes e a Avenida dos Metalúrgicos — por onde o fluxo de caminhões em direção a ArcelorMittal é alto —, baias para ônibus, ciclovia e a correção do traçado do antigo Viaduto de Carapina. >

"É a mesma engenharia de mergulhão que nós instalamos na Rotatória do Ó. Então, o condutor sai da ArcelorMittal e passa por baixo da via. Quem está na BR terá fluxo contínuo", explica o prefeito.>

>

Sobre corrigir o traçado do viaduto mais antigo de Carapina, o prefeito disse que hoje existem duas situações que complicam o trânsito na região.>

"Quando você sai do contorno para acessar a BR, tem uma curva muito acentuada. Então, é preciso deixar essa curva mais suave e corrigir o estrangulamento que existe ali. Tem duas pistas embaixo do viaduto descendo de Serra para Vitória e, quando sobe, de Vitória para a Serra, o trânsito estrangula ao lado do viaduto e fica uma única pista. Essa é uma das situações que continua dando trânsito, mesmo com a inauguração do Contorno do Mestre Álvaro", contextualiza.>

A ideia é que o trecho urbano da BR 101 no município passe a ser chamado de Avenida Mestre Álvaro.>

"Precisamos transformar a BR 101 em uma grande avenida. Com a municipalização, além de termos autonomia no trecho, a nossa expectativa é que a Ecovias 101 aperfeiçoe a sinalização do Contorno do Mestre Álvaro e, assim, diminua o percentual de veículos que acaba acessando a parte urbana da cidade", destaca Weverson Meireles.>

A primeira etapa do projeto vai de Carapina a Jardim Limoeiro e a segunda chegará até a entrada de Jardim Tropical.>

Questionada sobre o andamento do projeto, a Semobi se manifestou por nota e confirmou que está elaborando, em conjunto com a Prefeitura da Serra, um anteprojeto de requalificação para o trecho urbano da antiga BR 101. >

A pasta não deu prazo de quando o estudo será finalizado e destacou que o anteprojeto ainda está em fase de desenvolvimento. Pontuou, por fim, que as intervenções devem ser executadas após a formalização da transferência da gestão do trecho para o município da Serra. Até o momento, não há estimativa de valor total do investimento nem prazo para a licitação das obras.>

A municipalização da BR 101 ainda não ocorreu, pois o governo federal e a Ecovias101 ainda realizam o arrolamento, uma fase de levantamento dos bens existentes na rodovia. Após essa etapa ser finalizada, a concessionária devolverá a via à União e o trecho poderá ser repassado ao município.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta