Municipalização da BR 262 cria oportunidades e aumenta as responsabilidades

Movimento na BR 262 em Cariacica Crédito: Vitor Jubini

Quando a rodovia foi inaugurada, há pouco mais de meio século, a configuração urbana de Cariacica era outra, mas o próprio estabelecimento desse eixo rodoviário proporcionou a expansão do município até ter a dimensão atual. A BR 262 há muito tempo se confunde com a paisagem da cidade.

Ao mesmo tempo, o fluxo intenso de veículos e a própria extensão da via tornam o trecho que compreende o acesso à Segunda Ponte e o Viaduto da Ceasa pouco amigável à vida urbana. A necessidade de intervenções que humanizem a região é evidente, e seu planejamento e sua execução são mais próximas da municipalidade do que da União. E de certa forma a lógica vale também para a aguardada concessão privada da BR 262, cujo leilão está marcado para o próximo dia 25 de fevereiro

A cidade vai ter autonomia para organizar o trânsito e realizar as obras que melhorem a circulação de veículos, ciclistas e pedestres. Uma reurbanização é possível e desejada: a construção de passagens de nível é um exemplo de intervenção que vai melhorar a integração entre os bairros que margeiam a via.

Uma autonomia que depende de dinheiro, não se deve esquecer. Ao assumir o controle do trecho, a responsabilidade recairá totalmente à gestão municipal. Há muito a ser feito, inclusive obras que já estão no radar da própria prefeitura, antes da conclusão das etapas burocráticas da municipalização. Mas a viabilização de investimentos exigirá uma atuação integrada com o governo estadual e Brasília, através da bancada federal. As melhorias não virão num passe de mágica.

Municipalizar exige planejamento e recursos, e não se pode esquecer da manutenção. A pavimentação é o ponto mais crítico, mas também a limpeza e a iluminação. É um corredor vital para o município que passará a ser uma avenida, sem que haja redução do tráfego vindo de Vitória e Vila Velha. O poder público municipal passa a executar as melhorias, mas também a zelar pelo espaço.