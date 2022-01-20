Após passarem por tantas dificuldades, a cadeirante Ângela Aparecida Ferreira, de 52 anos, e o filho Luan, de 25, que estavam vivendo debaixo de um viaduto em Cariacica desde que foram despejados da residência onde moravam , foram retirados do local no início da tarde desta quinta-feira (20). A Secretaria Municipal de Assistência Social informou que a salgadeira recebeu o aluguel social – recurso mensal destinado a atender, em caráter de urgência, famílias que se encontram sem moradia.

Cadeirante recebe aluguel social e sai de baixo de viaduto em Cariacica

A salgadeira e o filho, que atualmente está desempregado, ficaram sob o viaduto da BR 262, localizado em frente à Central de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa), em Cariacica, ocupando um pequeno espaço junto aos poucos pertences que possuem, como duas camas, uma geladeira, um fogão, algumas roupas e certos documentos.

Ângela tem um laudo médico de "cadeirante definitiva" – consequência de um acidente de trânsito sofrido por ela há três anos, enquanto trabalhava, entregando salgados. Desde a batida, ela já passou por três cirurgias e está perto de encarar a quarta, sem conseguir andar.

Cadeirante é removida de viaduto em Cariacica

Em um vídeo sensível feito pelo fotógrafo Fernando Madeira, de A Gazeta, a salgadeira conta que o irmão chegou a achar que ela havia morrido na colisão. Bravamente, porém, ela resistiu aos ferimentos, aguentou a dor de ter parte do corpo em carne viva e recebeu alta, depois de ficar internada por dois meses e 24 dias.

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