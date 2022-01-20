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Imunização infantil

ES anuncia envio imediato de Coronavac para cidades capixabas

Aplicação da vacina em crianças e adolescentes de 6 a 17 anos foi aprovada pela Anvisa nesta quinta (20). Governador Renato Casagrande prometeu o envio imediato de mais doses
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

20 jan 2022 às 14:38

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 14:38

Coronavac
Vacina da Coronavac foi aprovada pela Anvisa para uso em crianças de 6 a 17 anos  Crédito: Fernando Madeira
ES anuncia envio imediato de Coronavac para cidades capixabas
Após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisaliberar nesta quinta-feira (20) o uso da vacina da Coronavac contra a Covid-19 em crianças, o governador do Espírito SantoRenato Casagrande, prometeu o envio de novas doses aos municípios do Estado para dar início à vacinação do público de 6 a 17 anos.
A informação foi divulgada por Casagrande em seu perfil oficial no Twitter. Na publicação, Casagrande garante o envio das doses para que os municípios possam ampliar a imunização desse público alvo. "Criança protegida é criança vacinada!", comemorou.
O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, também se manifestou a respeito da liberação da Anvisa. O chefe da pasta afirmou que o Espírito Santo possui 580 mil doses da Coronavac e que, com isso, será possível vacinar 290 mil crianças e adolescentes capixabas até o final de fevereiro.
"Temos 580 mil (doses) da Coronavac no Estado do Espírito Santo, parte que o governo do Estado comprou do Butantan, mais as que foram enviadas pelo Ministério da Saúde. Suficiente para terminar o mês de fevereiro com 290 mil crianças e adolescentes com esquema completo", afirmou Nésio.
A Anvisa aprovou nesta quinta-feira a aplicação do imunizante Coronavac em crianças e adolescentes com idade entre 6 e 17 anos – exceto em casos de menores imunossuprimidos (com baixa imunidade). A decisão foi tomada durante reunião extraordinária da diretoria colegiada.
Crianças e adolescentes com comorbidades também poderão receber o imunizante, que será aplicado em duas doses, com intervalo de 28 dias. A vacina é a mesma utilizada atualmente na imunização de adultos contra a Covid-19, sem qualquer tipo de adaptação para uma versão pediátrica.

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