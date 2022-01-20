Vacina da Coronavac foi aprovada pela Anvisa para uso em crianças de 6 a 17 anos Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. ES anuncia envio imediato de Coronavac para cidades capixabas

? Com a aprovação da @anvisa_oficial para aplicação da CoronaVac em crianças de 6 a 17 anos, enviaremos imediatamente novas doses para que os municípios possam ampliar a vacinação desse público. Criança protegida é criança vacinada! — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) January 20, 2022

A informação foi divulgada por Casagrande em seu perfil oficial no Twitter. Na publicação, Casagrande garante o envio das doses para que os municípios possam ampliar a imunização desse público alvo. "Criança protegida é criança vacinada!", comemorou.

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, também se manifestou a respeito da liberação da Anvisa. O chefe da pasta afirmou que o Espírito Santo possui 580 mil doses da Coronavac e que, com isso, será possível vacinar 290 mil crianças e adolescentes capixabas até o final de fevereiro.

"Temos 580 mil (doses) da Coronavac no Estado do Espírito Santo, parte que o governo do Estado comprou do Butantan, mais as que foram enviadas pelo Ministério da Saúde. Suficiente para terminar o mês de fevereiro com 290 mil crianças e adolescentes com esquema completo", afirmou Nésio.

Temos 580 mil ? da #CoronaVac no Estado do Espírito Santo, parte que o @GovernoES comprou do @butantanoficial, mais as foram enviadas pelo Ministério da Saúde. Suficiente para terminar o mês de fevereiro com 290 mil crianças e adolescentes com esquema completo. ? nossos filhos. https://t.co/NZUZ06xKCb — Nésio Fernandes (@dr_nesio) January 20, 2022