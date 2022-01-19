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Vacinação infantil

Saiba como e onde tirar o CPF das crianças para vacinar contra Covid

Além de estar acompanhada dos responsáveis legais, a criança precisa apresentar documentos de identificação para se vacinar.  Aquelas que não têm CPF podem utilizar o Cartão Nacional de Saúde (cartão do SUS)
Vinícius Brandão

Vinícius Brandão

Publicado em 

19 jan 2022 às 18:14

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 18:14

Crianças e adultos têm deixado de se vacinar
Vacinação de crianças já começou em alguns Estado do Brasil Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Com o começo da vacinação de crianças de 5 a 11 anos no Espírito Santo, um dos documentos exigidos na hora da imunização é o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). O documento pode ser substituído pelo Cartão Nacional de Saúde (Cartão do SUS), mas caso a família deseje, é possível tirar o CPF dos pequenos em cartórios espalhados pelo país.
Desde o ano passado, a Lei n.º 13.484/17 transformou 3,5 mil Cartórios de Registro Civil em Ofícios da Cidadania, estabelecimentos credenciados a emitirem CPF. A lista com todas as unidades pode ser encontrada no site da Receita Federal.

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Para fazer o CPF, os Cartórios de Registro Civil cobram uma taxa no valor de R$ 7. Já os principais serviços relacionados ao documento permanecem gratuitos: inscrição no CPF realizada no ato do registro de nascimento e cancelamento no caso de óbito.

O QUE É NECESSÁRIO PARA FAZER O CPF?

  • Certidão de nascimento original da criança;
  • Documento original de identificação do responsável (RG e CPF);
  • RG da criança (caso já o tenha);
  • Comprovante de endereço original do responsável 

É POSSÍVEL TIRAR O CPF ON-LINE?

Antes da pandemia, só estava disponível a emissão do CPF on-line para quem tinha título de eleitor. Mas isso mudou e agora todos podem solicitar esse documento sem sair de casa. Aprenda como fazer passo a passo no vídeo abaixo:

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