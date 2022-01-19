Saiba como e onde tirar o CPF das crianças para vacinar contra Covid

Com o começo da vacinação de crianças de 5 a 11 anos no Espírito Santo, um dos documentos exigidos na hora da imunização é o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). O documento pode ser substituído pelo Cartão Nacional de Saúde (Cartão do SUS), mas caso a família deseje, é possível tirar o CPF dos pequenos em cartórios espalhados pelo país.
Desde o ano passado, a Lei n.º 13.484/17 transformou 3,5 mil Cartórios de Registro Civil em Ofícios da Cidadania, estabelecimentos credenciados a emitirem CPF. A lista com todas as unidades pode ser encontrada no site da Receita Federal.
Para fazer o CPF, os Cartórios de Registro Civil cobram uma taxa no valor de R$ 7. Já os principais serviços relacionados ao documento permanecem gratuitos: inscrição no CPF realizada no ato do registro de nascimento e cancelamento no caso de óbito.
O QUE É NECESSÁRIO PARA FAZER O CPF?
- Certidão de nascimento original da criança;
- Documento original de identificação do responsável (RG e CPF);
- RG da criança (caso já o tenha);
- Comprovante de endereço original do responsável
É POSSÍVEL TIRAR O CPF ON-LINE?
Antes da pandemia, só estava disponível a emissão do CPF on-line para quem tinha título de eleitor. Mas isso mudou e agora todos podem solicitar esse documento sem sair de casa. Aprenda como fazer passo a passo no vídeo abaixo: