Saiba como será vacinação de crianças contra Covid no ES a partir deste sábado (15)

Outros municípios vão dar início à aplicação das vacinas na próxima segunda-feira (17). Já aqueles que ainda não definiram a data informaram que aguardam o recebimento das doses para traçar a estratégia de imunização desse grupo.

A vacina da Pfizer para crianças terá cor laranja. Crédito: Paul Hennessy/ SOPA Images/ Sipa USA

As prefeituras orientam que, no momento da vacinação, é necessário que os pais ou responsáveis acompanhem as crianças e apresentem o cartão de vacinação dos pequenos.

Além disso, para a vacinação das crianças com comorbidades, é preciso apresentar um laudo médico ou declaração médica com a descrição da comorbidade e/ou deficiência.

A reportagem de A Gazeta questionou as prefeituras dos maiores municípios do Estado sobre como será o esquema de vacinação. Confira abaixo as respostas, que serão atualizadas caso as cidades enviem novo posicionamento:

VITÓRIA

Em Vitória, o agendamento para a aplicação da dose da vacina contra a Covid-19 em crianças abre nesta sexta-feira (14), às 19 horas.

Vitória Online. Segundo a Prefeitura, serão disponibilizadas 1.750 vagas e o agendamento pode ser feito pelo site agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo aplicativo

No sábado (15), a aplicação da dose acontece no Maanaim Vitória, na Igreja Batista em Jardim da Penha e na Unidade de Saúde Santo André, das 12 às 18 horas.

É necessário que os pais ou responsáveis apresentem a caderneta de certidão de nascimento ou identidade, CPF ou Cartão Nacional de Saúde da criança.

CARIACICA

Em Cariacica, o agendamento já está aberto e pode ser realizado no site vacinaeconfia.es.gov.br . Ao todo, serão disponibilizadas 1.000 vagas.

A imunização acontece neste sábado (15), no Colégio Lusíadas, em Campo Grande, e na Unidade Básica de Saúde de Nova Rosa da Penha, das 13h às 16h30.

VILA VELHA

A Prefeitura de Vila Velha vai disponibilizar na próxima semana 2.500 vagas para imunização das crianças de 11 anos com e sem comorbidades.

O agendamento está previsto para ser disponibilizado no site da PMVV, na próxima quarta-feira (19), às 15h. Entretanto, só será aberto se as vacinas já estiverem no município.

Abrindo o agendamento, os imunizantes Pfizer de uso pediátrico serão aplicados na quinta e sexta-feira (20 e 21), no Tartarugão e na Unidade de Saúde de Vila Nova.

SERRA

Na Serra, o agendamento para vacinação contra a Covid-19 pode ser feito a partir da próxima segunda-fera (17), às 18 horas, no site da Prefeitura da Serra

E quem participar do primeiro agendamento, receberá a dose na quarta-feira (19), quinta-feira (20) e sexta-feira (21).

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Cachoeiro definiu que a vacinação iniciará na próxima quarta-feira (19). O munícipio vai receber 1.050 doses da vacina. Desse total, 600 serão direcionadas para o agendamento on-line.

O agendamento on-line será aberto na segunda-feira (17), às 8h, no site agendamentosaude.cachoeiro.es.gov.br

Segundo a Prefeitura, a aplicação da vacina em crianças com deficiência e comorbidades será realizada na sede da Apae. Já a vacinação em crianças de 11 anos sem comorbidades poderá ser agendada em cinco Unidades Básicas de Saúde (Vila Rica, Jardim Itapemirim, Village da Luz, Aquidaban e Zumbi) e na Policlínica Municipal Bolívar de Abreu.

ANCHIETA

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o município vai receber, inicialmente, apenas 160 doses, uma quantidade que não é suficiente para atender a demanda neste momento.

A vacinação será feita nas unidades da Estratégia em Saúde da Família e o agendamento será on-line, assim que o município receber quantitativos maiores de doses.

VIANA

A vacinação em crianças em Viana vai acontecer no próximo sábado (22), de 08 às 16h, no Centro Multiuso É Pra Já, em Marcílio de Noronha. Ao longo da próxima semana será aberto agendamento on-line para este grupo.

FUNDÃO

A Prefeitura de Fundão tem a previsão de receber as doses do imunizante na próxima semana. Além disso, a vacinação será, inicialmente, agendada pela unidade de saúde.

O local de aplicação será nas Unidades Básicas de Saúde, podendo se estender também para as escolas.

LINHARES

A Secretaria Municipal de Saúde de Linhares informou que aguarda o envio das vacinas para iniciar a imunização de crianças. Contudo, a previsão é que a vacinação comece no início da próxima semana, com local e horário a serem definidos pela prefeitura.

GUARAPARI

A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria de Saúde (Semsa), informou que aguarda o repasse das vacinas para definir a estratégia de aplicação.

COLATINA

Em Colatina, a previsão é receber as doses do imunizante para crianças a partir da próxima segunda-feira (17).