Covid-19: doses de vacina da Pfizer para crianças chegam ao ES

Sesa confirma chegada de 24.100 doses da Pfizer Crédito: Jorge Coutinho

Em nota, a Latam havia esclarecido que o voo informado anteriormente era uma previsão. "As vacinas embarcam em seus voos comerciais de forma gratuita por meio do seu programa Avião Solidário. A nova previsão de embarque para Vitória é no voo LA3784, com previsão de decolagem às 12h20", informou a empresa.

De acordo com Fernandes, as vacinas serão distribuídas aos municípios assim que chegarem na rede de frios. Dados da secretaria apontam que o Espírito Santo tem 393.089 crianças nesta faixa etária.

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Com a chegada de mais doses futuramente, o governo do Estado espera acelerar a vacinação. Nésio comparou a velocidade do início da imunização de crianças ao processo de vacinação dos adultos. Segundo ele, quanto maior o número de doses, maior a chance de oferta em livre demanda, liberada para todas as idades. Em um primeiro momento, portanto, haverá uma priorização.

A vacinação do público infantil começa quase um mês após autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O órgão autorizou, ainda em dezembro do ano passado, a imunização das crianças, mas o governo federal deixou para anunciar o plano de vacinação apenas no início de janeiro de 2022.

SAIBA MAIS SOBRE A VACINAÇÃO DE CRIANÇAS NO ES

ALGUM GRUPO DEVE TER PRIORIDADE?

Seguindo orientações do Ministério da Saúde, as crianças serão vacinadas em um esquema semelhante ao que foi usado com adultos. A prioridade será para aquelas crianças com comorbidades. A população infantil localizada em aldeias indígenas e quilombolas também terá prioridade. Depois, a ordem será por idade: os mais velhos entram na fila primeiro.

Crianças com comorbidades e com deficiências permanentes; Povos indígenas e quilombolas; Crianças que vivem com pessoas com riscos de evoluir para quadros graves da Covid-19; Crianças sem comorbidades.

A VACINAÇÃO SERÁ POR AGENDAMENTO?

Ainda não há definição. O secretário Nésio Fernandes comentou que o ideal seria a vacinação por livre demanda, aberta a todas as idades entre 5 a 11 anos. Porém, a estratégia usada depende da quantidade de doses pediátricas disponíveis.

Em entrevista à TV Gazeta, o secretário afirmou que o primeiro lote irá impor um "ritmo muito lento", não sendo possível, por exemplo, abrir o agendamento para todas as idades.

QUANTAS DOSES CADA CRIANÇA IRÁ RECEBER?

O esquema vacinal será com duas doses, com intervalo de oito semanas entre as aplicações.

É NECESSÁRIO PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA VACINAR?

Não há necessidade de prescrição médica. Segundo o Ministério da Saúde, será preciso que a criança vá vacinar acompanhada dos pais ou responsáveis ou leve uma autorização por escrito.