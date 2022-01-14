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Covid-19

Entrega das primeiras doses da vacina da Pfizer para crianças atrasa no ES

Doses da vacina contra Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos chegariam na madrugada desta sexta-feira, mas, segundo a Sesa, houve uma mudança no envio por parte do Ministério da Saúde. Latam deu uma nova previsão de voo às 12h20
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2022 às 09:31

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 09:31

Espírito Santo não recebeu as primeiras doses da vacina da Pfizer contra Covid-19 para crianças de cinco a 11 anos na madrugada desta sexta-feira (14), como estava previsto. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), houve uma mudança no envio por parte do Ministério da Saúde, e as vacinas devem ser encaminhadas ainda hoje. A companhia aérea Latam informou uma nova previsão de voo para Vitória às 12h20.
Vacina AstraZeneca, de Oxford, chega ao aeroporto de Vitória
Aeroporto de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
O motivo da mudança no envio das doses não foi informado.
O primeiro voo que carregaria as doses enviadas pelo Ministério da Saúde chegou ao Aeroporto de Vitória no início da madrugada, por volta de 0h15, como estava previsto, mas as doses do imunizante não estavam nele. 
Em nota, a Latam esclareceu que o voo informado anteriormente era uma previsão. "As vacinas embarcam em seus voos comerciais de forma gratuita por meio do seu programa Avião Solidário. A nova previsão de embarque para Vitória é no VOO LA3784, com previsão de decolagem às 12h20."
Segundo a Sesa, são 24 mil doses. De acordo com o secretário Nésio Fernandes, as vacinas serão distribuídas aos municípios assim que chegarem.
Dados da secretaria apontam que o Espírito Santo tem 393.089 crianças nesta faixa etária.
*Com informações do G1 ES e da TV Gazeta

Atualização

14/01/2022 - 10:30
Inicialmente, o texto dizia que o novo horário de chegada das doses não foi divulgado. Mas após a publicação, a Latam enviou nota informando nova previsão de voo para Vitória às 12h20 desta sexta-feira (14). O texto foi atualizado.

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