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Início da vacinação

Saiba quais crianças receberão primeiro a vacina contra a Covid-19 no ES

Secretaria de Saúde estabeleceu ordem de prioridade para aplicação nos municípios. Primeiras doses estavam previstas para chegar ao estado nesta sexta-feira (14)
Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

13 jan 2022 às 20:27

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 20:27

Crianças e adultos têm deixado de se vacinar
Vacinação de crianças contra Covid-19 começa neste sábado (15) no Espírito Santo Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Atualização

14/01/2022 - 8:47
Na quinta-feira (13), a Sesa informou que as vacinas estavam previstas para chegar ao Espírito Santo na madrugada de sexta-feira (14) e passou a dinâmica de distribuição e vacinação que foi publicada nesta matéria. Na manhã desta sexta-feira (14), a Sesa informou que as vacinas não chegaram de madrugada. "Teve uma mudança no envio por parte do Ministério da Saúde e serão encaminhadas hoje ao Estado. Ainda não sabemos o horário", diz a nota enviada pela secretaria. Após a publicação, a Latam enviou nota informando nova previsão de voo para Vitória às 12h20 desta sexta-feira (14). O texto foi atualizado.
As primeiras doses pediátricas da vacina da Pfizer contra a Covid-19 estavam prevista para chegar na madrugada desta sexta-feira (14) ao Espírito Santo, mas sofreram atraso. A previsão da Sesa é que elas cheguem ainda nesta sexta-feira.  Até a última atualização da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a vacinação das crianças deve começar nos municípios neste sábado (15) e será feita primeiro nas crianças indígenas e naquelas com comorbidades e deficiências.
Com as 24 mil doses que foram enviadas ao Estado, também será possível dar início à imunização da faixa etária de 11 anos, como explica o secretário de Saúde, Nésio Fernandes.
"As doses serão suficientes para vacinar crianças indígenas, com comorbidades, com deficiências e iniciar a vacinação das crianças com 11 anos", destacou Nésio, em vídeo publicado no canal da Sesa, no Youtube.  
Assim que receber os lotes, o governo do Espírito Santo vai envia-los às cidades capixabas para que a vacinação comece. A expectativa do Estado é vacinar todas as crianças de 5 a 11 anos com a primeira dose até março. Ao todo, o Espírito Santo conta com 393.089 pessoas na faixa etária.
A responsabilidade de organizar o agendamento é de cada município, assim como a de informar à população quais serão os locais de vacinação
Um ato simbólico, com aplicação de vacina, será realizado na sexta-feira (14) no Palácio Anchieta, em Vitória, para dar início à campanha de imunização.
No dia da vacinação, não é exigido que os responsáveis assinem documento de autorização ou apresentem prescrição médica para aplicação da vacina em crianças. Só será preciso apresentar um documento de identificação e estar acompanhado.
 O uso de vacinas da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos foi aprovado pela Anvisa no dia 16 de dezembro, mas o governo federal só liberou a vacinação desse público na semana passada. No dia 05 de janeiro, o Ministério da Saúde anunciou a distribuição inicial de 3,7 milhões doses.
A vacina pediátrica tem diferenças em relação à que foi aplicada nos adultos. Por isso, foi adquirida uma versão específica do produto com dosagens e frascos diferentes, apesar de o princípio ativo ser o mesmo. O esquema vacinal será com duas doses, com intervalo de oito semanas entre as aplicações.

Quais crianças vão ser vacinadas primeiro no Espírito Santo

- Crianças com comorbidades e com deficiências permanentes;
- Indígenas e quilombolas;
- Crianças com 11 anos

Primeiro lote de vacinas

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