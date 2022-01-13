Saiba quais crianças receberão primeiro a vacina contra a Covid-19 no ES

Vacinação de crianças contra Covid-19 começa neste sábado (15) no Espírito Santo Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Atualização Na quinta-feira (13), a Sesa informou que as vacinas estavam previstas para chegar ao Espírito Santo na madrugada de sexta-feira (14) e passou a dinâmica de distribuição e vacinação que foi publicada nesta matéria. Na manhã desta sexta-feira (14), a Sesa informou que as vacinas não chegaram de madrugada. "Teve uma mudança no envio por parte do Ministério da Saúde e serão encaminhadas hoje ao Estado. Ainda não sabemos o horário", diz a nota enviada pela secretaria. Após a publicação, a Latam enviou nota informando nova previsão de voo para Vitória às 12h20 desta sexta-feira (14). O texto foi atualizado.

As primeiras doses pediátricas da vacina da Pfizer contra a Covid-19 estavam prevista para chegar na madrugada desta sexta-feira (14) ao Espírito Santo , mas sofreram atraso . A previsão da Sesa é que elas cheguem ainda nesta sexta-feira. Até a última atualização da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a vacinação das crianças deve começar nos municípios neste sábado (15) e será feita primeiro nas crianças indígenas e naquelas com comorbidades e deficiências.

Com as 24 mil doses que foram enviadas ao Estado, também será possível dar início à imunização da faixa etária de 11 anos, como explica o secretário de Saúde, Nésio Fernandes.

"As doses serão suficientes para vacinar crianças indígenas, com comorbidades, com deficiências e iniciar a vacinação das crianças com 11 anos", destacou Nésio, em vídeo publicado no canal da Sesa, no Youtube.

Assim que receber os lotes, o governo do Espírito Santo vai envia-los às cidades capixabas para que a vacinação comece. A expectativa do Estado é vacinar todas as crianças de 5 a 11 anos com a primeira dose até março. Ao todo, o Espírito Santo conta com 393.089 pessoas na faixa etária.

A responsabilidade de organizar o agendamento é de cada município, assim como a de informar à população quais serão os locais de vacinação



Um ato simbólico, com aplicação de vacina, será realizado na sexta-feira (14) no Palácio Anchieta, em Vitória, para dar início à campanha de imunização.

No dia da vacinação, não é exigido que os responsáveis assinem documento de autorização ou apresentem prescrição médica para aplicação da vacina em crianças. Só será preciso apresentar um documento de identificação e estar acompanhado.

A vacina pediátrica tem diferenças em relação à que foi aplicada nos adultos. Por isso, foi adquirida uma versão específica do produto com dosagens e frascos diferentes, apesar de o princípio ativo ser o mesmo. O esquema vacinal será com duas doses, com intervalo de oito semanas entre as aplicações.