Na educação, Vitória também foi pioneira no enfrentamento à pandemia. Isso porque foi a primeira cidade da Grande Vitória a estar com estudantes presencialmente em sala de aula. Crédito: Jansen Lube/Prefeitura de Vitória

As escolas estaduais e municipais já divulgaram o cronograma para as matrículas no ano letivo de 2022. São cerca de 70 mil vagas na rede de ensino estadual do Espírito Santo , de acordo com a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) . Já as unidades municipais da Grande Vitória reúnem pelo menos 27.994 mil matrículas. Os pais ou responsáveis por estudantes devem ficar atentos aos prazos.

Your browser does not support the audio element. Mais de 90 mil matrículas abertas nas escolas públicas do ES e da Grande Vitória

Nas escolas estaduais as matrículas podem ser feitas até esta sexta-feira (14). Para garantir a vaga, o estudante deve ir até a escola e apresentar os documentos abaixo:

Cópia da certidão de nascimento, ou de casamento, ou da Carteira de Identidade (CI) do estudante;

Fotocópia do comprovante de residência do estudante, por meio da fatura de energia elétrica;

Laudo médico, para estudante público-alvo da Educação Especial;

Histórico Escolar ou Declaração Escolar, que terá validade de 30 dias a partir da data de emissão;

Cópia do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

Cópia da caderneta de vacinação ou declaração de unidade de saúde pública atestando a atualização do cartão de vacinação, para os estudantes com até 18 anos de idade.

Para saber se o estudante conseguiu a vaga, o resultado pode ser conferido pelo Sistema Estadual de Gestão Escolar (Seges), com o login e senha gerados via "acesso dos pais".

As escolas que apresentarem séries/anos com vagas após a fase de confirmação de matrículas, terão um novo chamamento de alunos entre os dias de 15 de janeiro a 11 de fevereiro.

Em Vitória, Serra e Cariacica as matrículas na rede municipal de ensino já estão abertas. Já em Vila Velha o cadastro começa a partir do dia 17 de janeiro. Veja os cronogramas e exigências de cada município:

VITÓRIA

O município de Vitória abriu 5.594 vagas, dessas 3.156 vagas são para estudantes do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental; 1.316 vagas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA); e 1.482 vagas para a EJA integrada à Educação Profissional.

Em Vitória, as famílias puderam fazer um pré-cadastro ao longo de 2021, para garantir uma vaga. Os pais ou responsáveis serão chamados pelas unidades de ensino para efetuar a matrícula do estudante do 1º ao 9º ano do ensino fundamental. Há 1.111 famílias com cadastro feito para as vagas. A confirmação da matricula vai até o dia 21 de janeiro. Os pais que foram chamados vão precisar apresentar os seguintes documentos:

Certidão de nascimento da criança, ou Passaporte quando estrangeiro;

CPF da criança, caso possua;

Declaração de vacinação atualizada da criança, conforme Lei Estadual nº 10.913/2018;

Documento de identificação com foto e CPF do pai e/ou da mãe, ou do responsável legal.

As famílias ou estudantes que não realizaram o pré-cadastro ao longo de 2021 e querem uma vaga na rede podem procurar a unidade de ensino mais próxima de sua residência e se cadastrar. Finalizando esse período de confirmação das matrículas, será feita uma nova chamada.

Nesses casos é preciso apresentar:

Comprovante de residência em Vitória, original e atual, em nome do pai ou da mãe, ou do responsável legal;



Certidão de nascimento da criança;



CPF da criança, caso possua;



CPF do pai e/ou da mãe, ou do responsável legal.

Quem quer ter uma chance na Educação de Jovens e Adultos (EJA), já pode comparecer a uma escola do município apresentando:

Histórico escolar (para quem tem ensino fundamental incompleto);

Documento de identidade;

Comprovante de residência.

Quem não possui o histórico realiza uma prova para classificação. Analisando o desempenho nessa avaliação, os professores indicam em que etapa o estudante pode se integrar.

VILA VELHA

Em Vila Velha, as matrículas na rede municipal de ensino começam a partir do dia 17 de janeiro. A Prefeitura é responsável pela Educação Básica e oferta turmas da Educação Infantil (de 1 a 5 anos), Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) e Educação de Jovens e Adultos.

Para o ano letivo de 2022, a prefeitura ampliou a oferta e vai atender mais 3 mil alunos.

SERRA

Já na Serra, as novas matrículas para o Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA) começaram na segunda-feira (10) e seguem durante todo o ano. No caso da Educação Infantil, as matrículas já foram encerradas e está acontecendo o cadastro de reserva para novos estudantes, que é realizado de forma presencial na unidade mais próxima da residência da criança.

Para o ano letivo de 2022, foram disponibilizadas 8 mil vagas para a Educação Infantil, 8.900 vagas para Ensino Fundamental e cerca de 2.500 vagas para EJA na rede municipal de ensino da Serra. No entanto, esses números mudam diariamente, uma vez que as famílias têm buscado as unidades diariamente.

A Prefeitura disponibiliza um canal para dúvidas sobre vagas e matrículas, o telefone de contato é 3291-5955.

CARIACICA

Em Cariacica as matrículas para a Educação Infantil e para o Ensino Fundamental em escolas da rede municipal ficam abertas até o dia 16 de janeiro. Também estão abertas até o dia 17 de janeiro as pré-inscrições para matrículas em três escolas em tempo integral e um escola cívico-militar e para a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Nas escolas do município, as inscrições podem ser feitas no site da Prefeitura:

Educação Infantil e Ensino Fundamental

Acesse: Sislame

Escolas em Tempo Integral e Cívico-Militar

Acesse: Educação Cariacica

Educação de Jovens e Adultos (EJA)

Acesse: Educação Cariacica