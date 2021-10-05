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Mudanças em 2022

Quiz: teste seus conhecimentos sobre o novo ensino médio no ES

Falta pouco tempo para que as escolas adotem alterações nesta etapa de ensino, mas você está por dentro de tudo o que vai acontecer? Confira!
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

05 out 2021 às 11:15

Publicado em 05 de Outubro de 2021 às 11:15

Volta às aulas nas escolas de nível fundamental - Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Major Alfredo Pedro Rabaioli, no bairro Mário Cypreste, em Vitória
Estudantes podem testar seus conhecimentos sobre as mudanças no ensino médio Crédito: Fernando Madeira
O novo ensino médio será implementado a partir de 2022 com a perspectiva de oferecer uma etapa de formação mais conectada à realidade dos alunos. São inúmeras alterações previstas pela legislação, que definiu as diretrizes para a fase final da educação básica. Com tão pouco tempo para as novas regras entrarem em vigor, será que você está ligado em tudo o que vai acontecer?
Para ajudá-lo a conferir seus conhecimentos sobre o assunto, A Gazeta preparou um quiz com questões simples, mas que merecem atenção nesse processo de mudanças. Confira!

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