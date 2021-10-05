Quiz: teste seus conhecimentos sobre o novo ensino médio no ES

O novo ensino médio será implementado a partir de 2022 com a perspectiva de oferecer uma etapa de formação mais conectada à realidade dos alunos. São inúmeras alterações previstas pela legislação, que definiu as diretrizes para a fase final da educação básica. Com tão pouco tempo para as novas regras entrarem em vigor, será que você está ligado em tudo o que vai acontecer?
Para ajudá-lo a conferir seus conhecimentos sobre o assunto, A Gazeta preparou um quiz com questões simples, mas que merecem atenção nesse processo de mudanças. Confira!