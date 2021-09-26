Vídeo: veja o que muda no ensino médio das escolas do ES em 2022

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Criar um ensino médi o com perfil mais próximo da realidade dos jovens e, portanto, mais atrativo já é uma ideia longamente debatida no ambiente educacional e que, agora, está a poucos passos de ser implementada no país. Entre as mudanças em curso está a possibilidade de o aluno escolher o que pretende estudar nesta etapa.

A escolha deverá ser feita no momento que antecede a matrícula, com a oferta que será apresentada por cada escola, mas se, ao final da 1ª série, o estudante decidir que pretende seguir outro caminho, ele ainda terá a opção de mudar e concluir o ensino médio em outra área.

Vale ressaltar que essa movimentação, tanto da opção inicial da unidade de ensino quanto da troca, está condicionada à disponibilidade de vagas.

O novo modelo de ensino entra em cena, oficialmente, a partir de 2022, com um currículo diferenciado para as turmas que vão ingressar na 1ª série. Nas escolas da rede estadual do Espírito Santo , contudo, algumas iniciativas já foram adotadas para facilitar o processo de transição.

Nas escolas de tempo integral, o período destinado a atividades diversificadas é maior Crédito: Divulgação/Sedu

É o caso da carga horária ampliada. Pela legislação vigente, cada série precisa ter, no mínimo, 800 horas anuais e, no novo ensino médio, serão 1 mil horas por ano.

As 284 escolas estaduais de ensino médio já cumpriam uma jornada maior que o previsto em lei - 916 horas - e, em 2019, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) selecionou 17 para servirem como piloto e, assim, avaliar a implantação das mil horas. No ano passado, a ampliação foi levada a 62 unidades de ensino da Grande Vitória e, a partir de 2021, alcançou toda a rede.

O secretário de Estado da Educação , Vitor de Angelo, observa que a ampliação da carga horária, por si só, já faz diferença no processo de ensino-aprendizagem, independentemente das mudanças no currículo que passarão a valer no ano que vem.

Na versão do novo ensino médio no Espírito Santo, a jornada nos três anos será de 1.800 horas para a formação geral básica (as disciplinas já conhecidas, tais como Português e Matemática) e, no mínimo, 1.200 horas para o chamado itinerário formativo (conteúdos diversificados). Essa é a carga horária de escolas regulares. Naquelas de tempo integral, o período dedicado a atividades diferenciadas é maior.

Com a carga horária ampliada, embora o modelo atual tenha a predominância das matérias tradicionais, uma parte da jornada também passou a oferecer aos alunos três componentes integradores - Projeto de Vida (ajuda o aluno a refletir sobre suas perspectivas), Estudo Dirigido (uma espécie de tutoria para as demandas que surgem na escola) e Eletivas (aulas com conteúdos interdisciplinares de temáticas bastante diversas, como música, moda, cultura, Enem). Estes terão, no mínimo, 200 horas anuais a partir de 2022, na 1ª série do ensino médio.

Na 2ª e 3ª séries, além dos componentes integradores, a novidade será a implantação de nove conteúdos de aprofundamento, tanto em áreas específicas - Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas - quanto entre áreas, ou seja, propostas interdisciplinares. Toda essa oferta integra o itinerário formativo, que ainda tem uma opção de formação técnica e profissional, e estará disponível em 2023 e 2024 - ano em que se completará o primeiro ciclo de formados pelo novo ensino médio.

Vitor de Angelo aponta que a rede estadual pretende enfatizar a oferta de formação profissionalizante, uma demanda que já foi evidenciada em pesquisas com estudantes. A realidade de muitos, ao concluir o ensino médio, passa pela necessidade de trabalhar e, com o ensino técnico, eles sairão com um diploma de técnico, ampliando suas oportunidades.

A oferta de cada escola ainda está em construção e será apresentada na Chamada Escolar - processo de matrícula da rede pública - prevista para outubro. Será nesse momento que o aluno vai indicar o que pretende estudar, entre as opções das unidades de ensino mais próximas de sua casa.

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