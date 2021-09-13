Professores e alunos da rede pública não terão feriadão em outubro

“O dia 12 é feriado. Nos dias 13 e 14, haverá aula normalmente na rede municipal. Na sexta-feira (15), Dia do Professor, não haverá aula.”

Na rede privada, o recesso prolongado só ocorre por conta de uma decisão que consta em convenção coletiva realizada ainda em 2020 entre o Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Estado (Sinepe) e o Sindicato dos Professores no Estado do Espírito Santo (Sinpro/ES), quando decidiu-se pelo “enforcamento” desses dias.