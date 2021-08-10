Vitória cria prêmio por desempenho para professor. Veja regras do bônus

IRE (Índice de Resultado da Escola) = a média da nota do Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo (Paebes) de cada unidade de ensino;

IEE (Índice de Esforço Escolar, elaborado a partir do nível socioeconômico do território) = 10 – INSE (valor do INSE é calculado pelo Inep);

IDEM (Índice de Desenvolvimento Escolar Municipal) = IEE x IRE.

O valor considerado da análise coletiva é o IMU, que é o Índice de Merecimento da Unidade Escolar.

IMU = IDEM x Fx (em que Fx é a faixa de desempenho definida pela Secretaria Municipal de Educação)



O valor para recebimento do bônus é o IMU.

