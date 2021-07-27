Professor da educação profissional vai ter auxílio para comprar computador no ES

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Começou nesta segunda-feira (26), o prazo para os professores da Educação Profissional manifestarem interesse no recebimento de auxílio destinado à aquisição de computadores, além de plano de internet.

O auxílio chega a R$ 7.520 por professor, sendo R$ 5 mil para aquisição de computador e mais R$ 70,00 mensais para custear um plano de internet, durante 36 meses. Serão 257 professores beneficiados na Educação Profissional.

COMO PEDIR O AUXÍLIO

Os interessados devem manifestar interesse na ação governamental. Os mecanismos de adesão estão disponibilizados privativamente no Portal do Servidor (www.servidor.es.gov.br).

As adesões para fins de pagamento até o dia 31 de agosto de 2021, devem ser realizadas entre os dias 26 e 31 de julho de 2021. Já as adesões realizadas após esse período e até o fim de cada mês, serão efetivadas no mês subsequente.

O benefício foi garantido pela Lei nº 11.309, que estendeu aos professores da Educação Profissional do Estado os benefícios previstos na Lei nº 11.259. Os valores serão creditados na conta bancária dos professores efetivos e em regime de designação temporária elegíveis e que manifestarem tal interesse e poderão ser utilizados, exclusivamente, para a aquisição de equipamentos novos de informática e apoio de custeio de plano de internet.

Ao aderir ao programa, os professores se comprometem a cumprir os protocolos de utilização do equipamento e realizar o devido processo de prestação de contas (estabelecido no art. 27 do Decreto nº 4883-R/2021).