Pandemia piorou todos os índices de educação da rede estadual no ES

Os efeitos da pandemia foram observados em todos os níveis da educação básica Crédito: Freepik

As limitações impostas pela pandemia da Covid-19, que ocasionou a interrupção das aulas presenciais no Espírito Santo, piorou todos os índices de educação na rede estadual de ensino. As informações foram repassadas, na manhã desta terça-feira (13), pelo secretário estadual de Educação, Vitor de Angelo, em coletiva de imprensa.

Na ocasião, a pasta divulgou o resultado das avaliações diagnósticas, realizadas pelos estudantes do 3º ano do ensino fundamental à 3º série do ensino médio, com o objetivo de identificar a aprendizagem escolar durante o primeiro ano de pandemia.



As avaliações, realizadas no formato presencial e virtual, aconteceram em duas etapas. A primeira, entre os dias 15 e 17 de julho de 2020, com mais de 82 mil estudantes. A segunda, com diferentes conteúdos, entre os dias 1º de março a 9 de abril deste ano, por mais de 118 mil estudantes.

No ensino fundamental, as disciplinas avaliadas foram Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia e Língua Inglesa. Em todas as matérias, os estudantes apresentaram queda de aprendizado ao comparar o aprendizado adquirido em 2020 e 2021.

Já no ensino médio, as avaliações diagnósticas traziam questões de Língua Portuguesa, Matemática, Língua Inglesa, Biologia, Física e Química, também apresentando queda no aprendizado em todas as disciplinas.

"O resultado pode ser sintetizado, lamentavelmente, com uma frase: nós pioramos em todos os componentes, em todas as séries, em todos os anos de toda a educação básica" Vitor de Angelo - Secretário de Educação

O secretário destaca que todos os gráficos vão mostrar uma queda. "Vemos com muita clareza o impacto que a pandemia trouxe sobre o aprendizado. Isso não é nenhuma novidade. Todos os estudos e projeções já mostravam essa tendência. Agora precisamos nos planejar para fazer uma intervenção", acrescenta.

INTERVENÇÃO DA SEDU

Secretaria de Estado da Educação (Sedu)

A partir dos resultados obtidos por meio das avaliações diagnósticas, avem realizando algumas ações. “Em primeiro lugar, fizemos uma análise detalhada dos resultados por componente curricular, aluno, turma, série, escola e superintendência. A partir daí, fizemos uma intervenção customizada, de maneira a dar atenção a quem mais precisa e fortalecer a quem menos precisa. Vale lembrar que, mesmo quem precisa menos, precisa muito. Os resultados não foram só de queda, mas em termos absolutos, nos encontramos numa escala muito preocupante de aprendizados”, explica Vitor.

A Sedu também realizou a readequação curricular, tendo como foco as habilidades estruturantes; implementação do Programa de Fortalecimento de Aprendizagem em todas as escolas, além da elaboração de materiais de apoio para os alunos, elaborados pela Gerência de Educação Infantil e Ensino Fundamental (GEIEF) e Gerência de Ensino Médio.

SEGUNDO SEMESTRE

Para o segundo semestre de 2021, também baseado nos resultados nas avaliações diagnósticas, a Sedu planeja ações para reverter a queda do aprendizado dos estudantes.

"O ano não acabou e podemos intervir nessa realidade. O segundo semestre deste ano é uma janela de oportunidades para fazermos algum tipo de intervenção. É importante que os gestores tenham em mente que as perdas deste ano podem ser maiores ou menores a partir do que nós fizermos ou retardarmos de fazer. Então, essas ações são uma tentativa de mitigar essas perdas" Vitor de Angelo - Secretário de Educação

AÇÕES PLANEJADAS PELA SEDU:



Aulas de reforço e recuperação em todas as escolas da rede pública estadual;

Contratação de professores de Língua Portuguesa e Matemática, com investimento de R$ 3 milhões de reais

Entrega de 60 mil chromebooks aos estudantes do ensino médio e da educação de jovens e adultos (EJA), com investimento de mais de R$ 100 milhões

Destinação de recursos aos professores para a aquisição de professores para a aquisição de computadores e pacotes de dados. Podem ser beneficiados até 15 mil professores, com investimento de mais de R$ 55 milhões.

Volta às aulas nas escolas da rede estadual Crédito: Fernando Madeira

SUSPENSÃO DAS AULAS

Devido à pandemia da Covid-19, o governo do Estado determinou a suspensão das atividades presenciais nas escolas em março de 2020. A retomada das aulas presenciais ocorreu em setembro para o ensino superior e em outubro nos outros segmentos.