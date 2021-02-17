Papo de Colunista: o desafio da educação em tempos de pandemia

Estes e outros temas foram debatidos na livecast com os colunistas Beatriz Seixas, Leonel Ximenes, Rafael Braz e Vitor Vogas. O bate-papo foi transmitido no site de A Gazeta, na nossa página no Facebook, em nosso canal no YouTube e já está disponibilizado em podcast, para você ouvir a qualquer momento. Reveja a livecast no vídeo abaixo: