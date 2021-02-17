Papo de Colunista: o desafio da educação em tempos de pandemia

O Papo de Colunista desta quarta-feira (17), entrevistou Vitor De Angelo, o secretário estadual da Educação, que falou sobre o futuro da educação em tempos de pandemia, bem como os desafios desse segmento no Estado e no país. E como fica a vacinação dos professores? E as escolas em tempo integral e as escolas militares, qual o modelo mais adequado para o Espírito Santo? Educação em casa, o chamado homeschooling, pode ser uma saída para a formação dos nossos jovens? E o Método Paulo Freire, continua atual?
Estes e outros temas foram debatidos na livecast com os colunistas Beatriz Seixas, Leonel Ximenes, Rafael Braz e Vitor Vogas. O bate-papo foi transmitido no site de A Gazeta, na nossa página no Facebook, em nosso canal no YouTube e já está disponibilizado em podcast, para você ouvir a qualquer momento. Reveja a livecast no vídeo abaixo: