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Podcast #41

Papo de Colunista: Por que tanta violência contra a mulher?

A livecast desta quarta-feira (26) – que também já está disponível em podcast – foi a delegada Cláudia Dematté, chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (Deam)

Publicado em 

27 jan 2021 às 11:27

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 11:27

Projeto Todas Elas
No ano passado, quase 2 mil homens foram presos no Espírito Santo por envolvimento em violência contra a mulher. As prisões, em flagrante ou por ordem judicial, foram efetuadas pela equipe da delegada Cláudia Dematté, chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).
A delegada foi a convidada da livecast do Papo de Colunista desta quarta-feira (27) com os colunistas Beatriz Seixas, Leonel Ximenes, Rafael Braz e Vitor Vogas. Reveja a livecast no vídeo abaixo ou ouça em podcast nas plataformas de streaming.

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Como enfrentar a violência contra a mulher? A quem recorrer? Quais são os primeiros sinais de violência doméstica? Não perca este e outros temas na live, que foi transmitida no perfil de A Gazeta no Facebook e no YouTube.  
Papo de Colunista: Por que tanta violência contra a mulher?
Papo de Colunista: Por que tanta violência contra a mulher? Crédito: Rawpixel.com/Arte A Gazeta

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