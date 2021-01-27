Papo de Colunista: Por que tanta violência contra a mulher?

No ano passado, quase 2 mil homens foram presos no Espírito Santo por envolvimento em violência contra a mulher. As prisões, em flagrante ou por ordem judicial, foram efetuadas pela equipe da delegada Cláudia Dematté, chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).
A delegada foi a convidada da livecast do Papo de Colunista desta quarta-feira (27) com os colunistas Beatriz Seixas, Leonel Ximenes, Rafael Braz e Vitor Vogas. Reveja a livecast no vídeo abaixo ou ouça em podcast nas plataformas de streaming.
Como enfrentar a violência contra a mulher? A quem recorrer? Quais são os primeiros sinais de violência doméstica? Não perca este e outros temas na live, que foi transmitida no perfil de A Gazeta no Facebook e no YouTube.