Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Quase 2 mil homens presos por violência contra a mulher no ES

No ano passado, foram 1.665 prisões em flagrante e 324 em cumprimento de mandados de prisão

Públicado em 

26 jan 2021 às 02:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Equipe da delegada Cláudia Dematté recebe instruções durante operação policial
Equipe da delegada Cláudia Dematté (à esquerda) recebe instruções durante operação policial Crédito: Divulgação/PCES
polícia prendeu, no ano passado, 1.989 homens suspeitos de praticar violência contra as mulheres no Espírito Santo. No total, foram 1.665 prisões em flagrante e 324 em cumprimento de mandados de prisão efetuados pelas delegacias que compõem a Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (DIV-Deam).
Em 2020, foram instaurados 6.244 inquéritos policiais, 6.138 inquéritos foram concluídos e relatados, 108 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, bem como 8.038 Medidas Protetivas de Urgência (MPU) foram solicitadas à Justiça. Nas Deams, foram registrados 14.462 Boletins de Ocorrência (BOs), referentes a crimes resultantes de violência doméstica e familiar contra a mulher e crimes contra a dignidade sexual das mulheres.

Veja Também

Do ciúme ao feminicídio: como um relacionamento amoroso acaba em morte

Criada em 2018, a DIV-Deam completa três anos de atividades em abril. Sua competência é coordenar as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deams) e a Delegacia de Plantão Especial da Mulher da Região Metropolitana (DPEM-RM).
A Divisão desenvolve também o projeto “Homem que é Homem”, de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, estruturado por psicólogas e assistentes sociais da Polícia Civil. O objetivo é investir na educação social e na desconstrução de ideias sexistas e machistas de homens autores de violência doméstica, por meio de palestras educativas. Em 2020, novos municípios aderiram ao projeto, totalizando 15 cidades empenhadas na educação como forma de prevenir a violência doméstica e de gênero.

Veja Também

Primeiro dia do ano tem 11 registros de violência contra mulheres na Grande Vitória

Violência contra a mulher: responsabilidade de todos

A delegada-chefe da DIV-Deam, Cláudia Dematté, destaca que, desde a criação da Lei Maria da Penha, aumentou o número de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar que estão denunciando seus agressores, e a criação desta divisão no Espírito Santo, segundo ela, é mais uma ferramenta na proteção dos direitos das mulheres.
“As vítimas se sentem mais seguras para denunciar seus agressores e estão procurando as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher para registrarem o Boletim de Ocorrência e solicitar as medidas que a Lei Maria da Penha possibilita. Também devemos levar em conta que, cada vez mais, as mulheres estão se empoderando, tendo ciência dos seus direitos e da rede de proteção; em contrapartida, ainda temos homens que não aceitam esse empoderamento e cometem atos absurdos e inaceitáveis de violência contra mulher”, afirmou a delegada Cláudia Dematté.
A delegada destacou ainda que 2020 foi um ano atípico, devido à pandemia do novo coronavírus. “Infelizmente, estudos da Organização das Nações Unidas (ONU) apontam um aumento do número dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher neste período. Entretanto, isso não reflete, necessariamente, na notificação de todos os casos, pois percebe-se uma possível subnotificação dos registros nesse período. Os fatores que dificultam as vítimas a denunciarem, como medo, vergonha, dependência financeira ou emocional, podem ainda estar mais potencializados em um momento como este”, explicou.

OPERAÇÃO MARIA'S

Também foram realizadas pela DIV-Deam, com o apoio da Superintendência de Polícia Interestadual e de Capturas (Supic), seis fases da Operação Maria's, destinadas ao enfrentamento da violência contra a mulher, que resultaram em 324 suspeitos presos.

Veja Também

PDT vai ao Supremo contra tese da "legítima defesa da honra" em feminicídios

"Feminicídio é endêmico no Brasil", diz maior entidade da magistratura

Após assassinato de juíza pelo ex, Fux defende medidas contra o feminicídio

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Sesp Violência Contra a Mulher
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Hospital MedSênior recebe selo nacional de excelência para UTI
Imagem de destaque
Como funciona o aviso-prévio em caso de demissão?
Imagem de destaque
Chaiany e Marciele trocam selinho em reenconto fora do BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados