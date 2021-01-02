Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Agressão e estupro

Primeiro dia do ano tem 11 registros de violência contra mulheres na Grande Vitória

Vítimas foram até a Delegacia de Plantão Especial da Mulher da Região Metropolitana (PEM), em Vitória. De acordo com os registros, foram casos de agressão, ameaças e até estupro

Publicado em 

02 jan 2021 às 13:23

Publicado em 02 de Janeiro de 2021 às 13:23

Polícia
Sede do plantão da Delegacia da Mulher, em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

  • Daniela Carla

    Do G1 ES e TV Gazeta
No primeiro dia de 2021, pelo menos 11 mulheres procuraram a Delegacia de Plantão Especial da Mulher da Região Metropolitana (PEM), em Vitória, após sofrerem algum tipo de violência. De acordo com os registros, foram casos de agressão, ameaças e até estupro.
Uma das vítimas é uma chapeira de 27 anos que levou chutes, socos e teve o punho quebrado pelo namorado, de 21 anos. Segundo ela, o suspeito tentou esganá-la por três vezes. O crime aconteceu por volta das 10h desta sexta (1º), no bairro Tabuazeiro, em Vitória.
"Começou com um empurrão, de um empurrão virou um soco, puxão de cabelo, pegando meu pescoço para em enforcar. Eu comecei a ficar sem ar, quase perdendo a consciência. Foi quando eu consegui empurrar ele com o pé e levantar para correr. Só que aí foi mais soco, puxão de cabelo, tapa na cara", disse.
No bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, uma mulher de 25 anos foi agredida pelo ex-companheiro de 31 em uma festa de família.
Um sobrinho do agressor, que não quis se identificar, contou que a mulher também bateu no tio e que tudo aconteceu na frente dos três filhos do ex-casal. O homem de 31 anos sumiu depois da agressão.
"Nossa preocupação era machucar a criança. A gente largou os dois no meio da sua, se matando. Foi nesse momento que teve a agressão por parte dele".
Mesmo tendo procurado a polícia, a mulher de Tabuazeiro não representou contra o suspeito porque ficou com medo. Ela garantiu que vai voltar à delegacia e pedir medida protetiva contra o namorado.
"Um papel não vai assegurar que agente vai ficar vivo, mas vai assegurar que o culpado pague por isso".

Veja Também

Principal suspeito de matar ex-mulher em Guaçuí segue foragido

Homem morto em acidente no ES é suspeito de matar esposa horas antes

Polícia procura responsáveis por morte de criança e jovem em réveillon no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Violência Contra a Mulher Todas Elas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: Marciele fica surpresa ao ver beijo entre Jordana e Jonas
Imagem de destaque
Jeep Commander agora tem motor Hurricane flex e duas versões com tecnologia híbrida leve
Imagem de destaque
Dona Fran, Ubando e mais: festival em Vitória destaca força do rock capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados