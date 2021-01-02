Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Marataízes

Polícia procura responsáveis por morte de criança e jovem em réveillon no ES

Crime aconteceu pouco depois da meia-noite, na orla da Praia Central de Marataízes. Jovem de 18 anos era o alvo dos disparos. Criança de dez anos também acabou sendo atingida e morreu

Publicado em 

02 jan 2021 às 13:05

Publicado em 02 de Janeiro de 2021 às 13:05

Muitas pessoas ainda estavam na areia da praia na hora dos disparos
Muitas pessoas ainda estavam na areia da praia na hora dos disparos — Foto: Reprodução/TV Gazeta Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Do G1 ES
A Polícia Civil tenta identificar três pessoas suspeitas de participarem de um duplo homicídio durante o réveillon em Marataízes, no Sul do Espírito Santo. O crime aconteceu pouco depois da meia-noite, na orla da Praia Central.
As vítimas foram o jovem Pueblo Zaniboni, de 18 anos, que foi alvo de vários disparos após uma discussão por causa de um rojão; e o menino Victor Hugo Moreira, de dez anos, atingido por uma bala perdida nas costas.
“Houve uma discussão por causa de um rojão que foi atirado. A partir daí, a vítima [Pueblo] se aproximou, o rapaz do outro grupo sacou um revólver e atirou nele”, explicou o delegado Thiago Viana.
Na confusão, Victor Hugo, que estava com a família na praia, também foi atingido. “A mãe dele gritou para ele correr. Ele correu e chegou a se esconder debaixo do banco, mas infelizmente ele já tinha sido alvejado”, contou o padrasto da criança, Edson Faria.
O menino é de Divinópolis, em Minas Gerais. Segundo a família, passar a virada de ano no litoral Sul do Estado foi um pedido da criança. “A gente veio no dia 12 de outubro, ele gostou muito e a gente resolveu voltar”, disse o padrasto.
As duas vítimas chegaram a ser socorridas, mas não resistiram aos ferimentos. Os corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.
Segundo o delegado responsável pelo caso, Thiago Viana, testemunhas foram ouvidas e as imagens das câmeras do circuito de segurança da orla serão usadas para ajudar a identificar os responsáveis.
A polícia pede que informações que ajudem a localizar os suspeitos sejam enviadas através do disque-denúncia pelo número 181.

Veja Também

Jovem é baleado após briga em baile funk em Vitória

Homem é morto a pedrada e facadas na frente dos filhos em Pancas

Homem morto em acidente no ES é suspeito de matar esposa horas antes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Marataízes Polícia Civil Réveillon
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados