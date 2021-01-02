Polícia procura responsáveis por morte de criança e jovem em réveillon no ES

Do G1 ES
A Polícia Civil tenta identificar três pessoas suspeitas de participarem de um duplo homicídio durante o réveillon em Marataízes, no Sul do Espírito Santo. O crime aconteceu pouco depois da meia-noite, na orla da Praia Central.
As vítimas foram o jovem Pueblo Zaniboni, de 18 anos, que foi alvo de vários disparos após uma discussão por causa de um rojão; e o menino Victor Hugo Moreira, de dez anos, atingido por uma bala perdida nas costas.
“Houve uma discussão por causa de um rojão que foi atirado. A partir daí, a vítima [Pueblo] se aproximou, o rapaz do outro grupo sacou um revólver e atirou nele”, explicou o delegado Thiago Viana.
Na confusão, Victor Hugo, que estava com a família na praia, também foi atingido. “A mãe dele gritou para ele correr. Ele correu e chegou a se esconder debaixo do banco, mas infelizmente ele já tinha sido alvejado”, contou o padrasto da criança, Edson Faria.
O menino é de Divinópolis, em Minas Gerais. Segundo a família, passar a virada de ano no litoral Sul do Estado foi um pedido da criança. “A gente veio no dia 12 de outubro, ele gostou muito e a gente resolveu voltar”, disse o padrasto.
As duas vítimas chegaram a ser socorridas, mas não resistiram aos ferimentos. Os corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.
Segundo o delegado responsável pelo caso, Thiago Viana, testemunhas foram ouvidas e as imagens das câmeras do circuito de segurança da orla serão usadas para ajudar a identificar os responsáveis.
A polícia pede que informações que ajudem a localizar os suspeitos sejam enviadas através do disque-denúncia pelo número 181.