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Na volta do réveillon

Homem é morto a pedrada e facadas na frente dos filhos em Pancas

Emerson Aparecido Teixeira foi assassinado quando voltava com a família de uma confraternização de réveillon. O suspeito foi preso horas depois do crime
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

01 jan 2021 às 18:13

Publicado em 01 de Janeiro de 2021 às 18:13

Pancas, No Noroeste do Estado
O crime foi em Pancas, no Noroeste do Estado Crédito: Reprodução/TV Gazeta Noroeste
Um homem foi morto com golpes de pedra e faca em Pancas, Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta sexta-feira (1°). Segundo a Polícia Militar, Emerson Aparecido Teixeira foi assassinado quando voltava com a esposa e os filhos de uma confraternização de réveillon. O suspeito foi preso horas depois do crime.
De acordo com a PM, o crime aconteceu no bairro Nossa Senhora Aparecida. Quando os militares chegaram ao local, encontraram a vítima morta em uma laje: Emerson estava degolado. A vítima também tinha dois cortes profundos na perna esquerda, um próximo ao joelho, outro à virilha, e mais um corte profundo do lado direito do peito.

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Testemunhas contaram para os militares que o autor do homicídio seria Ailton Gonçalves de Andrade. Eles também relataram que a companheira de Emerson teria presenciado o crime. Em contato com a mulher, ela disse aos militares que voltava de uma festa com a vítima e os filhos. Um deles, uma bebê de apenas seis dias, que estava em  seu colo.
O suspeito, segundo a mulher, teria corrido atrás dela a chamado de vagabunda, cobrando dinheiro. Diante disso, Emerson  confrontou Ailton sobre as acusações, os dois se desentenderam e a vítima foi agredida com uma pedrada na cabeça, e caiu sobre a laje. No colo de Emerson estava o seu filho de 2 anos, que também caiu quando o pai foi atingido. A criança ficou com um pequeno corte na testa.
Em seguida, Ailton teria desferido diversos golpes de faca contra a vítima. A mulher contou que conseguiu pegar o filho e correu em busca de ajuda e foi amparada por vizinhos.

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Ailton teria permanecido próximo ao local do crime, mas, com a chegada da polícia, fugiu para um matagal fechado. De acordo com testemunhas, ele teria escapado com a faca na mão. Contudo, depois de algumas horas, foi localizado e detido.
Em nota, a Polícia Civil afirmou que durante finais de semana, feriados e pontos facultativos a assessoria só tem acesso às ocorrências e autuações do plantão vigente das delegacias, e os cartórios em que são feitas as consultas de ocorrências de plantões finalizados funcionam de segunda a sexta-feira, em dias úteis. Portanto, nenhuma informação sobre o caso estava disponível. 

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