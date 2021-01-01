Homem é morto a pedrada e facadas na frente dos filhos em Pancas

O crime foi em Pancas, no Noroeste do Estado Crédito: Reprodução/TV Gazeta Noroeste

Um homem foi morto com golpes de pedra e faca em Pancas , Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta sexta-feira (1°). Segundo a Polícia Militar , Emerson Aparecido Teixeira foi assassinado quando voltava com a esposa e os filhos de uma confraternização de réveillon. O suspeito foi preso horas depois do crime.

De acordo com a PM, o crime aconteceu no bairro Nossa Senhora Aparecida. Quando os militares chegaram ao local, encontraram a vítima morta em uma laje: Emerson estava degolado. A vítima também tinha dois cortes profundos na perna esquerda, um próximo ao joelho, outro à virilha, e mais um corte profundo do lado direito do peito.

Testemunhas contaram para os militares que o autor do homicídio seria Ailton Gonçalves de Andrade. Eles também relataram que a companheira de Emerson teria presenciado o crime. Em contato com a mulher, ela disse aos militares que voltava de uma festa com a vítima e os filhos. Um deles, uma bebê de apenas seis dias, que estava em seu colo.

O suspeito, segundo a mulher, teria corrido atrás dela a chamado de vagabunda, cobrando dinheiro. Diante disso, Emerson confrontou Ailton sobre as acusações, os dois se desentenderam e a vítima foi agredida com uma pedrada na cabeça, e caiu sobre a laje. No colo de Emerson estava o seu filho de 2 anos, que também caiu quando o pai foi atingido. A criança ficou com um pequeno corte na testa.

Em seguida, Ailton teria desferido diversos golpes de faca contra a vítima. A mulher contou que conseguiu pegar o filho e correu em busca de ajuda e foi amparada por vizinhos.

Ailton teria permanecido próximo ao local do crime, mas, com a chegada da polícia, fugiu para um matagal fechado. De acordo com testemunhas, ele teria escapado com a faca na mão. Contudo, depois de algumas horas, foi localizado e detido.