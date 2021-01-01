Homem é baleado e morre após tentar separar briga em bar de Vila Velha

Um homem de 28 anos foi assassinado em um bar no bairro Santa Mônica, em Vila Velha, na manhã desta sexta-feira (1). Segundo moradores da região, André de Jesus Venâncio estava no bar com amigos quando teria tentado separar uma briga entre duas mulheres e acabou sendo baleado.
Os moradores afirmaram que uma das mulheres é a esposa do dono do bar. Ela teria pegado uma faca para tentar agredir a outra mulher e o marido desta estaria armado e atirou. Ainda não se sabe se André era o alvo dos disparos do homem, ou se ele tentou acertar a mulher que estava brigando com sua esposa.
O dono do bar fugiu. Já a esposa dele foi levada para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.