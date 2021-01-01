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Bairro Santa Mônica

Homem é baleado e morre após tentar separar briga em bar de Vila Velha

André de Jesus Venâncio estava no bar com amigos e foi baleado após tentar separar uma briga entre duas mulheres; autor dos disparos fugiu
Daniela Carla

Daniela Carla

Publicado em 

01 jan 2021 às 09:45

Publicado em 01 de Janeiro de 2021 às 09:45

André de Jesus Venâncio
André de Jesus Venâncio tinha 28 anos e trabalhava como instalador de placas Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um homem de 28 anos foi assassinado em um bar no bairro Santa Mônica, em Vila Velha, na manhã desta sexta-feira (1). Segundo moradores da região, André de Jesus Venâncio estava no bar com amigos quando teria tentado separar uma briga entre duas mulheres e acabou sendo baleado. 
Os moradores afirmaram que uma das mulheres é a esposa do dono do bar. Ela teria pegado uma faca para tentar agredir a outra mulher e o marido desta estaria armado e atirou. Ainda não se sabe se André era o alvo dos disparos do homem, ou se ele tentou acertar a mulher que estava brigando com sua esposa.
O dono do bar fugiu. Já a esposa dele foi levada para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.

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