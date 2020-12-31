Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bairro Flexal II

Pedreiro é morto a facadas dentro de casa em Cariacica

Silvano de Souza Santos morava sozinho e foi morto na quarta (30), mas seu corpo foi encontrado nesta quinta-feira (31). Segundo familiares, ele vinha sendo ameaçado.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 dez 2020 às 13:25

Publicado em 31 de Dezembro de 2020 às 13:25

Local onde morava o pedreiro assassinado, em Flechal II, Cariacica
Local onde morava o pedreiro assassinado, em Flexal II, Cariacica Crédito: TV Gazeta / Fabrício Christ
Um pedreiro de 43 anos foi morto a facadas dentro de casa no bairro Flexal II, em Cariacica. O crime aconteceu na última quarta-feira (30), mas o corpo de Silvano de Souza Santos só foi encontrado na madrugada desta quinta (31). Ele morava sozinho e, segundo moradores do bairro, tinha problemas com os vizinhos.
De acordo com relatos de moradores, na últimas segunda-feira (28), um grupo de homens usou um carro para tentar arrombar a garagem da casa de Silvano. Segundo a ex-esposa do pedreiro, ele vinha apresentando comportamentos agressivos.
"Teve algumas confusões com vizinhos, pode ter sido esse o motivo. Tem 20 dias que eu saí de lá, não sei o que aconteceu depois. Ele teve alguns desentendimentos com os moradores do bairro, mas antes era uma pessoa normal. Trabalhador, ele construiu as casas, comprou carro, nunca deixou faltar nada pra família", alegou a mulher, que preferiu não ser identificada.
Silvano de Souza Santos, de 43 anos
Silvano de Souza Santos, de 43 anos, foi morto a facadas dentro de casa em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma outra moradora do bairro, que também é parente de Silvano, afirmou que ele vinha sofrendo ameaças de morte. Segundo a mulher, que também não quis ter a identidade revelada, o pedreiro não acreditou nas ameaças e se trancou em casa por dois dias. Parece que avisaram o que poderia ocorrer com ele, mas ele não acreditou e se trancou em casa durante dois dias. Aí foi o que aconteceu. Invadiram e mataram ele, disse.
Silvano chegou a ser preso no último dia 17 de dezembro por mostrar o órgão genital para uma menina de 15 anos, que também é moradora do bairro Flexal II. Segundo a Secretaria de Justiça do Estado (Sejus), ele foi liberado por uma ordem judicial. A Polícia Civil informou que ainda investiga a morte de Silvano e a motivação ainda não foi determinada.
Com informações da TV Gazeta

Veja Também

Incêndio em restaurante se alastra e atinge 3 carros na Praia do Morro

Motorista embriagado é preso após carro invadir casa em Anchieta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)
Imagem de destaque
As articulações da PF para prender Ramagem nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados