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Na madrugada

Motorista embriagado é preso após carro invadir casa em Anchieta

Advogado que dirigia Mercedes estava agressivo, recusou atendimento dos médicos e se negou a fazer o teste do bafômetro, segundo a Polícia Militar

Publicado em 31 de Dezembro de 2020 às 12:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 dez 2020 às 12:25
Motorista embriagado invade casa em Anchieta
Motorista embriagado invade casa em Anchieta Crédito: Foto do leitor
Um advogado foi preso, na madrugada desta quinta-feira (31), após perder o controle da direção e colidir com uma casa no bairro Recanto do Sol, em Anchieta. O boletim de ocorrência narra que o motorista sofreu escoriações leves e estava agressivo. Após ser socorrido pelo Samu e encaminhado ao Hospital de Anchieta, recusou atendimento médico e também se negou a fazer o teste do bafômetro. Com sinais de embriaguez, Ronei Muniz Bomfim foi encaminhado para a 5ª Delegacia Regional de Guarapari.
A casa estava vazia e, por isso, não há outras vítimas. Vizinhos relatam que o imóvel não é habitado e que a dona já foi informada dos danos - muro e uma parede foram quebrados. O carro segue no local, aguardando que a família do motorista faça a remoção.
De acordo com testemunhas, era por volta das 3h10 quando o advogado mineiro, que dirigia uma Mercedes, colidiu com a casa. A Polícia Militar relata que o condutor conseguiu sair do carro, andou poucos metros, e caiu no chão. Em seguida, foi socorrido pelo Samu e levado para o Hospital de Anchieta, onde recusou atendimento dos médicos. 
"Na unidade, os militares conversaram com o médico plantonista, que relatou que o motorista estava bastante agressivo e recusava o atendimento. Quando os policiais conversaram com ele, ofereceram o teste etilômetro (bafômetro), mas ele negou", diz a nota enviada pela assessoria da PM.
Mesmo sem fazer o teste, a PM afirma que o advogado apresentava sinais claros de embriaguez "como fala desconexa, agressividade, falta de equilíbrio, olhos vermelhos e odor de álcool." Com ele também foi apreendido um cigarro de maconha. Durante o atendimento no hospital, segundo o boletim de ocorrência, Ronei chegou a fazer ameaças ao médico e precisou ser contido com algemas, na transferência para a delegacia, devido à conduta agressiva. 
Carro desgovernado invade casa em Anchieta
Muro e parede da casa foram destruídos após a colisão Crédito: Foto leitor

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