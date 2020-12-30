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No término de mandato

Prefeitura de Colatina pinta ciclofaixa e desfaz obra na mesma noite

A ação provocou muita repercussão nas redes sociais. A administração municipal classificou a pintura da ciclofaixa como um equívoco da equipe de trabalho

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 13:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2020 às 13:52
Ciclofaixa foi pintada no Centro de C
Ciclofaixa foi pintada no Centro de Colatina Crédito: Reprodução
Faltando poucos dias para o término da atual gestão, o município de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, se viu diante de uma situação pouco comum na noite desta terça-feira (29). A prefeitura pintou uma ciclofaixa  pista exclusiva para ciclistas  em uma das principais vias do Centro da cidade. A ação provocou muita repercussão nas redes sociais, com muitos comentários negativos. Poucas horas depois, ainda durante a noite, a obra foi desfeita e a ciclofaixa foi coberta com uma tinta preta. Segundo a administração municipal, a intervenção foi um equívoco da equipe de trabalho.
A ciclofaixa foi pintada em uma das vias da Praça Municipal. A pista faz a ligação da Ponte Florentino Avidos com a Avenida Getúlio Vargas, principal trecho do comércio do Centro de Colatina. Ainda com os servidores trabalhando no local, fotos do serviço começaram a circular nas redes sociais. Enquanto a situação ainda repercutia nas redes sociais, a equipe de trabalho começou a cobrir a faixa com uma tinta preta.
Faixa
Faixa Crédito: João Henrique Castro
A maioria dos comentários citava que a obra poderia causar transtornos no trânsito e atrapalhar o fluxo na região. Alguns internautas também questionaram o fato das obras serem feitas já nos últimos dias de mandato do prefeito Sérgio Meneguelli (Republicanos). A administração atual termina nesta quinta-feira (31). Meneguelli não tentou se reeleger em 2020, e Guerino Balestrassi (PSC) assume o Executivo colatinense a partir do dia 1° de janeiro de 2021.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Colatina informou, em um primeiro momento, que a responsabilidade seria de uma empresa contratada para execução do serviço. Questionada sobre o nome da empresa, a administração admitiu que o erro foi da equipe de sinalização da Secretaria Municipal de Trânsito.
Perguntada ainda sobre o impacto financeiro causado pelo erro, a prefeitura afirmou que ainda não é possível mensurar um valor e ressaltou que a situação vai ser apurada pela equipe da Secretaria de Trânsito.
Prefeitura de Colatina usou uma tinta para cobrir a faixa
Prefeitura de Colatina usou uma tinta para cobrir a faixa Crédito: João Henrique Castro

CICLOFAIXAS EM COLATINA

A implantação de ciclofaixas em Colatina é um desejo antigo do prefeito Sérgio Meneguelli. Ele tenta viabilizar as obras desde o início do seu mandato. No início de 2020, a prefeitura tentou iniciar a construção da pista exclusiva para ciclistas na Avenida Síllvio Avidos, uma das mais movimentadas da cidade. Porém, comerciantes do bairro São Silvano se mostraram contrários à medida. Eles alegavam que a ciclofaixa limitaria as vagas de estacionamento na avenida, dificultado o acesso de clientes à região.
Insatisfeito, o grupo acionou o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) para solicitar explicações da prefeitura sobre a obra. Atendendo à solicitação dos comerciantes, o MPES pediu que a prefeitura do município apresentasse uma planilha de custos e detalhes de segurança do projeto da ciclovia.
Após alguns meses, a prefeitura assinou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o MPES sobre a situação do bairro São Silvano. Em novembro, a administração municipal pintou a ciclofaixa na região, mas optou por fazer a maioria do percurso em outra rua, poupando a área mais comercial da Avenida Silvio Avidos.
Ciclofaixa foi pintada no bairro Sç Crédito: Prefeitura de Colatina

Confira na íntegra a nota da Prefeitura de Colatina sobre a situação

A ciclofaixa iniciada no Bairro São Silvano, pelo projeto, se estenderá até o centro da cidade. O custo da obra será apresentado no estudo de viabilidade que está sendo feito na contemplação da segunda etapa que compreende o lado sul (Centro) da cidade. A obra foi iniciada em São Silvano e ao chegar ao centro deverá ser concluída, conforme os estudos acordados entre o município e o Ministério Público. O início foi em fevereiro de 2017 e não no fim do mandato. Para conhecimento, houve um equívoco da equipe de sinalização da Secretaria de Trânsito que deveria ter registrado a ciclofaixa do lado esquerdo onde está localizada a placa "Eu Amo Colatina", e não do lado de quem desce a ponte. A correção foi feita a tempo, não causando transtornos.

Manifestação da Prefeitura de Colatina

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