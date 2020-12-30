Prefeitura de Colatina pinta ciclofaixa e desfaz obra na mesma noite

Faltando poucos dias para o término da atual gestão, o município de Colatina
, no Noroeste do Espírito Santo, se viu diante de uma situação pouco comum na noite desta terça-feira (29). A prefeitura
pintou uma ciclofaixa pista exclusiva para ciclistas em uma das principais vias do Centro da cidade. A ação provocou muita repercussão nas redes sociais, com muitos comentários negativos. Poucas horas depois, ainda durante a noite, a obra foi desfeita e a ciclofaixa foi coberta com uma tinta preta. Segundo a administração municipal, a intervenção foi um equívoco da equipe de trabalho.
A ciclofaixa foi pintada em uma das vias da Praça Municipal. A pista faz a ligação da Ponte Florentino Avidos com a Avenida Getúlio Vargas, principal trecho do comércio do Centro de Colatina. Ainda com os servidores trabalhando no local, fotos do serviço começaram a circular nas redes sociais. Enquanto a situação ainda repercutia nas redes sociais, a equipe de trabalho começou a cobrir a faixa com uma tinta preta.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Colatina informou, em um primeiro momento, que a responsabilidade seria de uma empresa contratada para execução do serviço. Questionada sobre o nome da empresa, a administração admitiu que o erro foi da equipe de sinalização da Secretaria Municipal de Trânsito.
Perguntada ainda sobre o impacto financeiro causado pelo erro, a prefeitura afirmou que ainda não é possível mensurar um valor e ressaltou que a situação vai ser apurada pela equipe da Secretaria de Trânsito.
Insatisfeito, o grupo acionou o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES)
para solicitar explicações da prefeitura sobre a obra. Atendendo à solicitação dos comerciantes, o MPES pediu que a prefeitura do município apresentasse uma planilha de custos e detalhes de segurança do projeto da ciclovia.
Após alguns meses, a prefeitura assinou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o MPES sobre a situação do bairro São Silvano. Em novembro, a administração municipal pintou a ciclofaixa na região, mas optou por fazer a maioria do percurso em outra rua, poupando a área mais comercial da Avenida Silvio Avidos.