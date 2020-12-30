Prefeitura de Colatina pinta ciclofaixa e desfaz obra na mesma noite

A ciclofaixa iniciada no Bairro São Silvano, pelo projeto, se estenderá até o centro da cidade. O custo da obra será apresentado no estudo de viabilidade que está sendo feito na contemplação da segunda etapa que compreende o lado sul (Centro) da cidade. A obra foi iniciada em São Silvano e ao chegar ao centro deverá ser concluída, conforme os estudos acordados entre o município e o Ministério Público. O início foi em fevereiro de 2017 e não no fim do mandato. Para conhecimento, houve um equívoco da equipe de sinalização da Secretaria de Trânsito que deveria ter registrado a ciclofaixa do lado esquerdo onde está localizada a placa "Eu Amo Colatina", e não do lado de quem desce a ponte. A correção foi feita a tempo, não causando transtornos.