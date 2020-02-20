Nova ciclovia causa briga entre comerciantes e prefeitura em Colatina

Avenida Sílvio Avidos Crédito: TV Gazeta Noroeste/Reprodução

A implantação de uma ciclovia está gerando polêmica em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo . A prefeitura esperava começar nesta quinta-feira (20) a construção da pista exclusiva para ciclistas, na Avenida Silvio Avidos, uma das mais movimentadas da cidade. Porém comerciantes do bairro São Silvano são contrários a medida.

Eles alegam que a ciclovia vai limitar as vagas de estacionamento na avenida, acarretando em diminuição no volume de clientes na região. Insatisfeito, o grupo acionou o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) para solicitar explicações da prefeitura sobre a obra.

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Atendendo a solicitação dos comerciantes, o MPES pediu na manhã desta quarta-feira (19) que a prefeitura do município apresentasse uma planilha de custos e detalhes de segurança do projeto da ciclovia, e segundo o Executivo, isso deve atrasar o início da implantação do projeto.

O Ministério Público solicitou que a prefeitura detalhasse o projeto em até dez dias. Nós vamos encaminhar todas essas informações e depois, respeitando todo o processos da legislação, vamos dar continuidade ao projeto da ciclovia, explicou o prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli (sem partido).

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O prefeito afirmou ainda que acredita que o projeto é importante para a cidade e que passou por um período de planejamento.

A ciclovia tem o objetivo de atender o plano de mobilidade urbana do município. A inclusão da bicicleta nos deslocamentos urbanos deve ser considerada fundamental para o conceito de mobilidade urbana e para a democratização dos espaços, explicou Meneguelli.

Ainda segundo o prefeito, grande parte da população tem demonstrado apoio à implantação da ciclovia e apenas os comerciantes são contrários.

Avenida Sílvio Avidos Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Noroeste

COMERCIANTES RECLAMAM

O comerciante Marcos Tadeu reclamou que o projeto não foi discutido com os lojistas da região. Segundo ele, a implantação da ciclovia vai afetar significativamente o fluxo de clientes.

O comércio vive um momento complicado com queda nas vendas. Essa avenida já é carente de vagas normalmente, se perder mais essas vai impactar muito. Além disso, a prefeitura não informou nem discutiu isso com quem está aqui, reclamou.

Outro comerciante contrário a ciclovia na Avenida Silvio Avido, Luismar Souza Rezende, acredita que os clientes vão migrar para outros locais de comércio na cidade.

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O comércio local vai sair prejudicado com essa medida. O cliente que vai às compras ele quer conforto e comodidade, se ele não encontrar isso aqui ele vai comprar em outro lugar, ponderou.

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Colatina (CDL), com apoio de outras entidades empresariais do município, divulgou uma nota afirmando que entende a importância das ciclovias, mas reforçou que é contra a instalação das faixas na cidade da maneira que está sendo proposta e pediu que o prefeito reveja sua decisão.