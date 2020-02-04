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Prevenção

Mais 75 casas em áreas de risco devem ser demolidas em Colatina

Os imóveis foram mapeados pela Defesa Civil nos últimos anos e agora vão começar a ser demolidos; eles estão em áreas com perigo de deslizamentos

Publicado em 04 de Fevereiro de 2020 às 17:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 fev 2020 às 17:49
Duas casas são demolidas por causa dos riscos de deslizamentos em Colatina Crédito: Prefeitura de Colatina/Divulgação
Depois das duas casas que foram demolidas na manhã desta terça-feira (4), em Colatina, no Noroeste do Estado, a Prefeitura do município informou que mais 75 imóveis devem ser destruídos na cidade por estarem em áreas consideradas de risco e apresentar perigo de deslizamentos.
A secretária municipal de Habitação e Regularização Fundiária Maria Jorgina da Silva informou que esses imóveis foram mapeados pela Defesa Civil nos últimos anos e agora vão começar a ser demolidos.
Nós montamos uma comissão especial para monitorar esses imóveis, engenheiros da prefeitura estão visitando os locais e avaliando as condições para realizar o trabalho em segurança, explicou a secretária.

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Ainda de acordo com a secretária, os imóveis que apresentam risco estão desocupados e são de vários pontos de Colatina, principalmente nos bairros Operário, São Vicente, Bela Vista, Nossa Senhora Aparecida e Carlos Germano Naumann. Ela explicou que esse trabalho da prefeitura vai garantir também que outras famílias que estão desabrigadas voltem para casa.
Algumas dessas residências que serão demolidas trazem perigos a casas vizinhas, assim que os trabalhos forem concluídos vai ter gente que pode voltar pra casa, contou a secretária.
Duas casas foram demolidas por causa dos riscos de deslizamentos em Colatina Crédito: Prefeitura de Colatina/Divulgação
Segundo a secretária, a expectativa é que as novas demolições comecem ainda no mês de fevereiro, e até o próximo mês de dezembro todas as 75 casas que apresentam riscos devem estar totalmente demolidas.
A Prefeitura de Colatina informou que a maioria das famílias que deixaram as residências foram incluídas no programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, e as mensalidades dos imóveis são pagas pela prefeitura. Algumas pessoas foram beneficiadas pelo aluguel social.

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