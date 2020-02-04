Mais 75 casas em áreas de risco devem ser demolidas em Colatina

Duas casas são demolidas por causa dos riscos de deslizamentos em Colatina Crédito: Prefeitura de Colatina/Divulgação

Depois das duas casas que foram demolidas na manhã desta terça-feira (4), em Colatina, no Noroeste do Estado, a Prefeitura do município informou que mais 75 imóveis devem ser destruídos na cidade por estarem em áreas consideradas de risco e apresentar perigo de deslizamentos.

A secretária municipal de Habitação e Regularização Fundiária Maria Jorgina da Silva informou que esses imóveis foram mapeados pela Defesa Civil nos últimos anos e agora vão começar a ser demolidos.

Nós montamos uma comissão especial para monitorar esses imóveis, engenheiros da prefeitura estão visitando os locais e avaliando as condições para realizar o trabalho em segurança, explicou a secretária.

Ainda de acordo com a secretária, os imóveis que apresentam risco estão desocupados e são de vários pontos de Colatina, principalmente nos bairros Operário, São Vicente, Bela Vista, Nossa Senhora Aparecida e Carlos Germano Naumann. Ela explicou que esse trabalho da prefeitura vai garantir também que outras famílias que estão desabrigadas voltem para casa.

Algumas dessas residências que serão demolidas trazem perigos a casas vizinhas, assim que os trabalhos forem concluídos vai ter gente que pode voltar pra casa, contou a secretária.

Duas casas foram demolidas por causa dos riscos de deslizamentos em Colatina Crédito: Prefeitura de Colatina/Divulgação

Segundo a secretária, a expectativa é que as novas demolições comecem ainda no mês de fevereiro, e até o próximo mês de dezembro todas as 75 casas que apresentam riscos devem estar totalmente demolidas.