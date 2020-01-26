Casa em construção desaba após chuva em Colatina

Imóvel estava em construção no bairro Aparecida Crédito: Reprodução

Uma casa em construção desabou em Colatina , na região Noroeste do Espírito Santo, no final da manhã deste domingo (26). De acordo com a Polícia Militar, ninguém ficou ferido. O imóvel de dois andares estava em obras e foi atingido por um deslizamento no terreno, no bairro Nossa Senhora Aparecida, durante a chuva que atinge a região.

Com as fortes chuvas que vêm caindo na região nas últimas horas, o terreno dessa residência ficou muito encharcado, resultando no desabamento da estrutura, disse.

Ainda segundo o sargento, a região onde a casa desmoronou é conhecida pelo risco, e casas vizinhas já foram condenadas pela Defesa Civil em 2013.

O coordenador da Defesa Civil de Colatina, Allex Guerra, confirmou que é uma área de risco, e agora uma equipe do órgão vai avaliar as residências vizinhas para verificar a necessidade de interdição.

Com a queda dos destroços, um poste acabou caindo e arrastou cabos de energia e também de telefonia que passam pela rua. Equipes da concessionária de energia elétrica desligaram o fornecimento para realizar a manutenção. Os trabalhos vão seguir durante o domingo.

Equipes desligaram energia para fazer manutenção Crédito: João Henrique Castro

DESESPERO E PREJUÍZO

O vendedor Sandro da Silva Carvalho, que é vizinho do imóvel, viu o momento que a casa desabou e relatou o desespero que tomou conta de todos os moradores.

"Daqui de onde eu moro vi quando a casa começou a tombar. Rapidamente ela caiu no chão, na hora foi um barulho muito grande e o chão tremeu. Foi desesperador, todos os vizinhos começaram a gritar temendo ter alguém dentro da casa ou passando na rua na hora do desabamento. Por sorte, não tinha ninguém " Sandro da Silva Carvalho - Vizinho do imóvel atingido

Carro foi atingido pelo desmoronamento Crédito: João Henrique Castro

Dois carros foram atingidos com o desabamento. Um deles é o do soldador Sanderlei Barbosa da Silva. Ele não mora na região e estava visitando a casa de um amigo vizinho quando a residência vizinha desabou.

Eu fui convidado para o almoço de um amigo meu aqui nessa rua, menos de quinze minutos depois de estacionar o carro naquele local, a casa desabou em cima dele. Eu vi o prédio caindo em cima dele, foi um desespero. Eu calculo que vou ter um prejuízo de R$ 4 mil, e ainda não sei a quem recorrer, lamentou.