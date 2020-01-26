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Susto e prejuízo

Casa em construção desaba após chuva em Colatina

Não houve feridos, de acordo com a Polícia Militar. A casa  tinha dois andares,  carros foram atingidos

Publicado em 26 de Janeiro de 2020 às 14:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2020 às 14:28
Imóvel estava em construção no bairro Aparecida Crédito: Reprodução
Uma casa em construção desabou em Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo, no final da manhã deste domingo (26). De  acordo com a Polícia Militar, ninguém ficou ferido. O imóvel de dois andares estava em obras e foi atingido por um deslizamento no terreno, no bairro Nossa Senhora Aparecida, durante a chuva que atinge a região.
O sargento Brocco, do Corpo de Bombeiros, confirmou que o desabamento foi causado pelas chuvas que atingem Colatina.  A cidade foi a segunda que registrou maior volume de chuva em todo o Estado nas últimas horas.
Com as fortes chuvas que vêm caindo na região nas últimas horas, o terreno dessa residência ficou muito encharcado, resultando no desabamento da estrutura, disse.
Ainda segundo o sargento, a região onde a casa desmoronou é conhecida pelo risco, e casas vizinhas já foram condenadas pela Defesa Civil em 2013.
O coordenador da Defesa Civil de Colatina, Allex Guerra, confirmou que é uma área de risco, e agora uma equipe do órgão vai avaliar as residências vizinhas para verificar a necessidade de interdição.

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Com a queda dos destroços, um poste acabou caindo e arrastou cabos de energia e também de telefonia que passam pela rua. Equipes da concessionária de energia elétrica desligaram o fornecimento para realizar a manutenção. Os trabalhos vão seguir durante o domingo.
Equipes desligaram energia para fazer manutenção Crédito: João Henrique Castro

DESESPERO E PREJUÍZO

O vendedor Sandro da Silva Carvalho, que é vizinho do imóvel, viu o momento que a casa desabou e relatou o desespero que tomou conta de todos os moradores.
"Daqui de onde eu moro vi quando a casa começou a tombar. Rapidamente ela caiu no chão, na hora foi um barulho muito grande e o chão tremeu. Foi desesperador, todos os vizinhos começaram a gritar temendo ter alguém dentro da casa ou passando na rua na hora do desabamento. Por sorte, não tinha ninguém "
Sandro da Silva Carvalho - Vizinho do imóvel atingido 
Carro foi atingido pelo desmoronamento Crédito: João Henrique Castro
Dois carros foram atingidos com o desabamento. Um deles é o do soldador Sanderlei Barbosa da Silva. Ele não mora na região e estava visitando a casa de um amigo vizinho quando a residência vizinha desabou.
Eu fui convidado para o almoço de um amigo meu aqui nessa rua, menos de quinze minutos depois de estacionar o carro naquele local, a casa desabou em cima dele. Eu vi o prédio caindo em cima dele, foi um desespero. Eu calculo que vou ter um prejuízo de R$ 4 mil, e ainda não sei a quem recorrer, lamentou.

Casa em construção desaba após chuva em Colatina

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