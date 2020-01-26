Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em 41 cidades

ES tem alerta de 'grande perigo' para alagamentos e deslizamentos

Aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é válido para 41 municípios. O grau de severidade do alerta, de cor vermelha, é classificado como 'grande perigo' pelo Inmet

Publicado em 26 de Janeiro de 2020 às 11:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2020 às 11:34
Enchente no município de Iúna, no Sul do Estado Crédito: Samuel Liberato
No Espírito Santo, 41 cidades têm um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para risco de grandes alagamentos e deslizamentos de encostas. A chuva nesses municípios pode ser superior a 60 mm/h ou acima de 100 mmm/dia.
O grau de severidade do alerta, de cor vermelha, é classificado como "grande perigo" pelo Inmet. O aviso, válido até o início da tarde deste domingo (26), atinge municípios do Sul do Estado e das regiões Serrana, Grande Vitória e Caparaó. Confira abaixo a lista de cidades que constam no alerta: 
  1. Alegre 
  2. Alfredo Chaves
  3. Anchieta
  4. Apiacá
  5. Atílio Vivacqua
  6. Bom Jesus do Norte
  7. Brejetuba
  8. Cachoeiro de Itapemirim
  9. Cariacica
  10. Castelo
  11. Conceição do Castelo
  12. Divino de São Lourenço
  13. Domingos Martins
  14. Dores do Rio Preto
  15. Guarapari
  16. Guaçuí
  17. Ibatiba
  18. Ibitirama
  19. Iconha
  20. Irupi
  21. Itapemirim
  22. Itarana
  23. Iúna
  24. Jerônimo Monteiro
  25. Laranja da Terra
  26. Marataízes
  27. Marechal Floriano
  28. Mimoso do Sul
  29. Muniz Freire
  30. Muqui
  31. Piúma
  32. Presidente Kennedy
  33. Rio Novo do Sul
  34. Santa Leopoldina
  35. Santa Maria de Jetibá
  36. São José do Calçado
  37. Vargem Alta
  38. Venda Nova do Imigrante
  39. Viana
  40. Vila Velha
  41. Afonso Cláudio

TEMPORAL NO SUL

O número de desalojados e desabrigados voltou a subir no Espírito Santo. Já são mais de 8 mil pessoas fora de casa. As regiões Sul e do Caparaó voltaram a ser castigada nesse sábado (25), por temporais. Pelo menos 12 cidades tiveram novos prejuízos. Desde o dia 17 de janeiro, nove mortes foram registradas no Espírito Santo em decorrência das fortes chuvas.

Veja Também

Cachoeiro de Itapemirim registra uma das maiores enchentes da história

Mais de 5 mil pessoas estão fora de casa no ES devido às chuvas

Defesa Civil alerta para risco de inundação do Rio Doce, no Norte do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados