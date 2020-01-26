ES tem alerta de 'grande perigo' para alagamentos e deslizamentos

No Espírito Santo, 41 cidades têm um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para risco de grandes alagamentos e deslizamentos de encostas. A chuva nesses municípios pode ser superior a 60 mm/h ou acima de 100 mmm/dia.
O grau de severidade do alerta, de cor vermelha, é classificado como "grande perigo" pelo Inmet. O aviso, válido até o início da tarde deste domingo (26), atinge municípios do Sul do Estado e das regiões Serrana, Grande Vitória e Caparaó. Confira abaixo a lista de cidades que constam no alerta:
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guarapari
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Afonso Cláudio
TEMPORAL NO SUL
O número de desalojados e desabrigados voltou a subir no Espírito Santo. Já são mais de 8 mil pessoas fora de casa. As regiões Sul e do Caparaó voltaram a ser castigada nesse sábado (25), por temporais. Pelo menos 12 cidades tiveram novos prejuízos. Desde o dia 17 de janeiro, nove mortes foram registradas no Espírito Santo em decorrência das fortes chuvas.