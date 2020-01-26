Sobe para oito mil o número de desabrigados e desalojados no ES

Subiu para 8 mil o número de pessoas fora de casa, entre desabrigados e desalojados, por causa das fortes chuvas que castigam o Sul do Espírito Santo desde o dia 17 de janeiro. Nove pessoas morreram em decorrência dos temporais. Os números constam do relatório mais recente da Defesa Civil Estadual divulgado neste domingo (26).
Os municípios mais afetados são Alegre (2372 desabrigados), Iconha (1813 desalojados e 54 desabrigados), Alfredo Chaves (1984 desalojados). Sendo que em duas comunidades de Alegre, a Defesa Civil orientou que os moradores deixem suas casas por risco de rompimento de uma barragem.
O Corpo de Bombeiros ainda procura por três pessoas que desapareceram em Castelo, também no Sul do Espírito Santo, após o temporal que atingiu a cidade nesse sábado (25). Entre as pessoas que desapareceram, está um morador que foi arrastado pela correnteza.
Água invadiu lojas e casas em Castelo
A corporação ainda não tem informações precisas sobre as circunstâncias do desaparecimento das outras duas pessoas durante as fortes enxurradas. Castelo é um dos municípios que registra grande destruição após o temporal: lojas, supermercados e até o hospital da cidade ficaram alagados.
O último balanço divulgado pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil mostra que 50 famílias ainda estão ilhadas na cidade. O porta-voz do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Carlos Wagner, relatou que uma frente de trabalho está voltada para o resgate dessas pessoas em comunidades isoladas, com o auxílio de embarcações e três helicópteros
Doze cidades registram estragos nesse sábado (25) e 17 entraram em alerta máximo para alagamentos e deslizamentos de terra. O ministro de Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, vai sobrevoar o Estado e deve se reunir com o governador Renato Casagrande na parte da tarde para discutir o apoio do governo federal aos municípios destruídos.