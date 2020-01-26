Sobe para oito mil o número de desabrigados e desalojados no ES

Centro de Cachoeiro de Itapemirim alagado na manhã deste domingo (26) Crédito: Renilson Chagas

Subiu para 8 mil o número de pessoas fora de casa, entre desabrigados e desalojados, por causa das fortes chuvas que castigam o Sul do Espírito Santo desde o dia 17 de janeiro. Nove pessoas morreram em decorrência dos temporais . Os números constam do relatório mais recente da Defesa Civil Estadual divulgado neste domingo (26).

Desabrigados e desalojados no Sul do ES Crédito: DIvulgação

O Corpo de Bombeiros ainda procura por três pessoas que desapareceram em Castelo , também no Sul do Espírito Santo, após o temporal que atingiu a cidade nesse sábado (25). Entre as pessoas que desapareceram, está um morador que foi arrastado pela correnteza.

Água invadiu lojas e casas em Castelo

A corporação ainda não tem informações precisas sobre as circunstâncias do desaparecimento das outras duas pessoas durante as fortes enxurradas. Castelo é um dos municípios que registra grande destruição após o temporal: lojas, supermercados e até o hospital da cidade ficaram alagados.

O último balanço divulgado pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil mostra que 50 famílias ainda estão ilhadas na cidade. O porta-voz do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Carlos Wagner, relatou que uma frente de trabalho está voltada para o resgate dessas pessoas em comunidades isoladas, com o auxílio de embarcações e três helicópteros