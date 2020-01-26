Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Temporal no Sul

Sobe para oito mil o número de desabrigados e desalojados no ES

Nove pessoas morreram em decorrência dos temporais. Os municípios mais afetados são Alegre (2372 desabrigados), Iconha (1813 desalojados e 54 desabrigados), Alfredo Chaves (1984 desalojados)

Publicado em 26 de Janeiro de 2020 às 12:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2020 às 12:56
Centro de Cachoeiro de Itapemirim alagado na manhã deste domingo (26) Crédito: Renilson Chagas
Subiu para 8 mil o número de pessoas fora de casa, entre desabrigados e desalojados, por causa das fortes chuvas que castigam o Sul do Espírito Santo desde o dia 17 de janeiro. Nove pessoas morreram em decorrência dos temporais. Os números constam do relatório mais recente da Defesa Civil Estadual divulgado neste domingo (26).
Os municípios mais afetados são Alegre (2372 desabrigados), Iconha (1813 desalojados e 54 desabrigados), Alfredo Chaves (1984 desalojados). Sendo que em duas comunidades de Alegre, a Defesa Civil orientou que os moradores deixem suas casas por risco de rompimento de uma barragem.
Desabrigados e desalojados no Sul do ES Crédito: DIvulgação
O Corpo de Bombeiros ainda procura por três pessoas que desapareceram em Castelo, também no Sul do Espírito Santo, após o temporal que atingiu a cidade nesse sábado (25). Entre as pessoas que desapareceram, está um morador que foi arrastado pela correnteza.

Água invadiu lojas e casas em Castelo

A corporação ainda não tem informações precisas sobre as circunstâncias do desaparecimento das outras duas pessoas durante as fortes enxurradas. Castelo é um dos municípios que registra grande destruição após o temporal: lojas, supermercados e até o hospital da cidade ficaram alagados.
O último balanço divulgado pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil mostra que 50 famílias ainda estão ilhadas na cidade. O porta-voz do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Carlos Wagner, relatou que uma frente de trabalho está voltada para o resgate dessas pessoas em comunidades isoladas, com o auxílio de embarcações e três helicópteros
Doze cidades registram estragos nesse sábado (25) e 17 entraram em alerta máximo para alagamentos e deslizamentos de terra. O ministro de Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, vai sobrevoar o Estado e deve se reunir com o governador Renato Casagrande na parte da tarde para discutir o apoio do governo federal aos municípios destruídos.

Veja Também

Água chegou ao teto de casas em Castelo durante fortes chuvas

Após rio subir 6 metros, Cachoeiro tem bairros alagados neste domingo

ES tem alerta de "grande perigo" para alagamentos e deslizamentos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher morre e três ficam feridos após carro capotar em Baixo Guandu
Imagem BBC Brasil
O zoológico de Moctezuma que surpreendeu os espanhóis há 500 anos — e que só agora começamos a entender
Imagem de destaque
Escalador é resgatado por helicóptero após cair em monte no Sul do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados