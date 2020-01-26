Após rio subir 6 metros, Cachoeiro tem bairros alagados neste domingo

No bairro Baiminas, por exemplo, muitas pessoas ainda não conseguem retornar para suas residências. O comerciante Márcio Jaques registrou o nível da água nesta manhã (26) e na maior parte da rua, a água ainda passava pela metade das portas das lojas.

"Hoje [domingo] as pessoas não estão tão desesperada como ontem [sábado], quando resgatamos 17 pessoas em seis missões, em Pacotuba, e Rive, em Alegre. Eles estão em igreja nas comunidades. Hoje foram duas pessoas resgatadas, mais uma família que não quis sair de casa, e estamos levando alimento, em Pacotuba. Como não tem mais risco eminente de mais enchente, eles preferem ficar em casa, mas estão sem alimento", diz.