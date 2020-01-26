Após rio subir 6 metros, Cachoeiro tem bairros alagados neste domingo

A cheia do Rio Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim, já é considera uma das maiores da história da cidade. O nível na região subiu mais de seis metros e isso acabou inundando bairros que ficam próximos a ele. Na manhã domingo (26), ruas ainda estão tomadas de água da cheia e pontes que ligam as duas margens na cidade continuam interditadas. Algumas passarelas de pedestres puderam ser liberadas após avaliação que o nível da água baixou nesses trechos.
No bairro Baiminas, por exemplo, muitas pessoas ainda não conseguem retornar para suas residências. O comerciante Márcio Jaques registrou o nível da água nesta manhã (26) e na maior parte da rua, a água ainda passava pela metade das portas das lojas.
Após subir 6 metros, Cachoeiro tem bairros alagados
Segundo o porta-voz do Notaer, Major Cristian, as equipes estão sobrevoando a região desde o sábado e, no total, 19 pessoas resgatadas de helicóptero.
"Hoje [domingo] as pessoas não estão tão desesperada como ontem [sábado], quando resgatamos 17 pessoas em seis missões, em Pacotuba, e Rive, em Alegre. Eles estão em igreja nas comunidades. Hoje foram duas pessoas resgatadas, mais uma família que não quis sair de casa, e estamos levando alimento, em Pacotuba. Como não tem mais risco eminente de mais enchente, eles preferem ficar em casa, mas estão sem alimento", diz.
Alagamentos ainda persistem neste domingo em vários bairros às margens do Rio Itapemirim, como Centro, Ibitiquara, Independência, Coronel Borges, Teixeira Leite, Valão, Baiminas.