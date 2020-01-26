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Distrito de Rive

Prefeitura de Alegre mantém alerta de rompimento em barragem

Município aguarda vistoria de empresa responsável pela barragem Francisco Gross para atualizar moradores. Por enquanto, orientação é que ninguém volte para casa enquanto o alerta não for retirado

Publicado em 26 de Janeiro de 2020 às 11:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2020 às 11:21
Prefeitura de Alegre mantém alerta de rompimento da barragem de Francisco Gross, no distrito de Rive, na manhã deste domingo (26) Crédito: Reprodução
A prefeitura de Alegre, no Sul do Espírito Santo, mantém o alerta para população do distrito de Rive para que fique fora de suas casas por conta do risco de rompimento da barragem Francisco Gross, conhecida como São João, administrada pela empresa Starkraft.
Na manhã deste domingo (26), por volta das 8h30, a administração municipal reforçou o recado por meio de suas redes sociais, desmentido mensagens falsas que estariam circulando entre os moradores, com a informação de que a empresa responsável teria retirado o risco da barragem.
Com o aviso, a prefeitura reforça a orientação do Corpo de Bombeiros, de que todas as pessoas num raio de 8 km (comunidades de Rive e Placa) não retornem para suas casas até que o alerta seja retirado, e informa que equipes estão no distrito para auxiliar a população.
Além disso, a prefeitura aguarda uma vistoria dos técnicos da empresa na barragem para atualizar os moradores sobre a situação real da estrutura, como explica o coordenador da Defesa Civil de Alegre, William de Souza.
"Os técnicos estão fazendo uma vistoria da barragem. Depois disso, nos enviarão um comunicado sobre o estado da estrutura. A partir daí, vamos atualizar a população se podem ou não voltar para suas casas", disse.

Empresa responsável pela barragem divulga nota

A empresa Starkraft, responsável pela barragem Francisco Gross, emitiu uma nota atualizada sobre a situação da estrutura, afirmando que o estado de emergência se mantém. Confira o comunicado na íntegra:
A Statkraft continua monitorando a situação da barragem da PCH Francisco Gros, que é de sua responsabilidade e está localizada no município de Alegre, próximo à comunidade de São João. O estado de emergência se mantém até que as inspeções técnicas, que estão sendo realizadas essa manhã, sejam concluídas. A companhia continuará a auxiliar os órgãos reguladores até que a situação se normalize.

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