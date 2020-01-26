Prefeitura de Alegre alerta para risco de rompimento de barragem

Barragem de Francisco Gross, em Alegre, antes da cheia Crédito: Reprodução Google Street View

Erramos: Na primeira versão desta notícia, publicada às 20h13 do dia 25 de janeiro de 2019, publicamos uma imagem no início da matéria que seria da cheia da barragem Francisco Gross, mais conhecida como São João, em Alegre, com forte queda de água. Porém, a barragem da imagem publicada não é a Francisco Gross. A imagem correta da barragem que funciona em Alegre foi publicada às 11h07 do dia 27 de janeiro de 2019.

Confira o alerta da administração municipal na íntegra: Um alerta divulgado pela Prefeitura de Alegre neste sábado (25) informou sobre a possibilidade de rompimento da barragem Francisco Gross, conhecida como São João, administrada pela empresa Statkraft. Pela manhã, uma outra estrutura transbordou, a água liberada chegou à São João e já estava atingindo casas . Diante do risco, a ordem divulgada é de todos saiam de suas residências e deixem a região, em especial dos distritos de Placa, próximo a Muniz Freire, e Rive.

Essa é uma mensagem de emergência da Statkraft, responsável pela barragem Francisco Gross, conhecida como barragem de São João! A ordem é evacuação total das proximidades da usina e distrito de Rive! Não é risco de enchente, é de rompimento da barragem! Evacuação total. Rive, Placa e proximidades da usina. Procure os pontos altos indicados pela Defesa Civil! Atenção, evacuação total!

Segundo a prefeitura, o alerta é uma medida de segurança e indica risco iminente, apesar de serem falsas as informações que circulam nas redes sociais de que a barragem já teria se rompido. Não sabemos ao certo quantas pessoas seriam atingidas, até porque já havíamos começado a evacuar a região desde nesta sexta-feira (24). Retiramos a população de Placa porque a água subiu rapidamente. As pessoas estão em abrigos montados pelo município de Alegre. Em Rive, sabemos que os Bombeiros estão fornecendo suporte, informou o município.

Cheia na barragem de Francisco Gross Crédito: Divulgação/Prefeitura de Alegre

Em nota, a Statkraft ressaltou que não houve rompimento da barragem Francisco Gross, mas disse que está monitorando a situação. Veja nota na íntegra:

"A Statkraft informa que não houve o rompimento da barragem PCH Francisco Gros, que é de sua responsabilidade e está localizada no município de Alegre, próximo à comunidade de São João. Desde que soube de um potencial rompimento, a empresa tomou as medidas de contingências, acionou a Defesa Civil e ativou o seu Plano de Atendimento a Emergências para Barragens. A companhia retirou seus funcionários do local e orientou a Defesa Civil na evacuação prévia dos moradores que residem nas regiões potencialmente afetadas. A Statkraft segue monitorando a situação e está focada em garantir a segurança da população. A companhia vai continuar a auxiliar os órgãos reguladores até que a situação se normalize."

ENTENDA A SITUAÇÃO DAS BARRAGENS

Uma barragem transbordou e uma outra teve as comportas abertas no interior de Alegre devido ao aumento do volume do Rio Itapemirim, que corta o município.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Alegre, Wilson José de Souza, a barragem da Central Hidrelétrica São Simão, em São João do Norte, não suportou a quantidade de água do rio e transbordou. O grande volume de água pode ser visto desde a Cachoeira da Fumaça, principal ponto turístico da cidade, que fica acima da barragem.

A água liberada foi parar na barragem seguinte, a Barragem da Usina Hidrelétrica de Francisco Gross, que teve que abrir as comportas. O volume de chuvas chega a 1.200 metros cúbicos, mais que o dobro do suportado pela barragem que é de 500 metros cúbicos.

"Os moradores ribeirinhos tiveram que sair das casas. Porém, a água invadiu os acessos aos distritos de Placa e de Rive, que ficam próximos às barragens, por isso não conseguimos chegar para avaliar a situação", descreveu Wilson José.