Vídeo: família é resgatada no meio da correnteza na enchente em Iúna

Diante das fortes chuvas que atingiram o Sul do Espírito Santo entre a noite de sexta-feira (24) e madrugada de sábado (25), a região do Caparaó enfrentou alagamento e destruição. Um vídeo em especial chamou a atenção por mostrar o resgate realizado pela Polícia Militar a uma família no distrito de Perdição, em Iúna.
A ação policial enfrentou correnteza, utilizando-se de meios alternativos, como cordas, e efetuou o salvamento de indivíduos em situação de vulnerabilidade. A equipe foi composta por capitão Lucas Muzzi, cabo Laurindo e os soldados Ferreira e Romenig.
Entre os resgatados, um senhor de idade que não queria deixar a residência onde mora. Os policiais militares fizeram então o trabalho de convencimento, conversando com ele. Por fim, toda a operação foi efetuada e todos passam bem.
MORTE E DESTRUIÇÃO
No município onde uma criança morreu soterrada, de acordo com o secretário de obras de Iúna, Leonardo Teixeira, choveu muito na região e o rio Pardo, que corta a cidade, subiu rapidamente, pegando a população de surpresa.
Já iniciamos os trabalhos de retirada das pessoas que estão em área de risco. Há várias estradas do interior interditadas e o acesso à ponte também está fechada. Além disso, várias casas e comércio ficaram alagados, resumiu Teixeira.
Uma base de apoio foi montada no Ginásio de Esportes do município. O secretário disse que ainda não há informações sobre pessoas desalojadas ou desabrigadas.
Ainda conforme informações de Teixeira, as localidades mais atingidas pelas fortes chuvas foram Santa Clara do Urbano e Nossa Senhora das Graças, além do Centro e do bairro Niterói.