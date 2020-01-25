Vídeo: família é resgatada no meio da correnteza na enchente em Iúna

Operação de resgate em Iúna Crédito: Internauta

A ação policial enfrentou correnteza, utilizando-se de meios alternativos, como cordas, e efetuou o salvamento de indivíduos em situação de vulnerabilidade. A equipe foi composta por capitão Lucas Muzzi, cabo Laurindo e os soldados Ferreira e Romenig.

Entre os resgatados, um senhor de idade que não queria deixar a residência onde mora. Os policiais militares fizeram então o trabalho de convencimento, conversando com ele. Por fim, toda a operação foi efetuada e todos passam bem.

MORTE E DESTRUIÇÃO

No município onde uma criança morreu soterrada , de acordo com o secretário de obras de Iúna, Leonardo Teixeira, choveu muito na região e o rio Pardo, que corta a cidade, subiu rapidamente, pegando a população de surpresa.

Já iniciamos os trabalhos de retirada das pessoas que estão em área de risco. Há várias estradas do interior interditadas e o acesso à ponte também está fechada. Além disso, várias casas e comércio ficaram alagados, resumiu Teixeira.

Uma base de apoio foi montada no Ginásio de Esportes do município. O secretário disse que ainda não há informações sobre pessoas desalojadas ou desabrigadas.