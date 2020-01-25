Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Destruído por incêndio, restaurante em Marechal agora sofre com enchente
Chuva no ES

Destruído por incêndio, restaurante em Marechal agora sofre com enchente

Um vídeo mostra parte do restaurante submerso por causa do alagamento do braço sul do Rio Jucu. Apesar da situação, o restaurante continuava funcionando normalmente

Publicado em 25 de Janeiro de 2020 às 17:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2020 às 17:28
Parte do Restaurante Casa da Bica ficou alagada Crédito: Internauta
O restaurante Casa da Bica, localizado às margens da BR 262, em Marechal Floriano, que foi destruído por um incêndio em 2016, agora sofre com a enchente que atinge o município. Um vídeo mostra parte do restaurante submerso por causa do alagamento do braço sul do Rio Jucu.
A proprietária do local, Juliana da Silva Gilles Machado, informou que choveu muito durante a madrugada nas regiões de São Bento e Pedra Azul. Com isso, o braço sul do Rio Jucu encheu muito rápido.
O nosso subsolo, onde fica parte do estoque e dos materiais descartáveis, ficou alagado. Ainda estamos contabilizando os prejuízos, mas por volta das 11 horas a água já estava abaixando, disse Juliana.
Apesar do subsolo alagado, o restaurante continuava funcionando normalmente - já que a energia do local é dividida em diferentes setores. Na tarde deste sábado (25) continuava chovendo fraco na região de Marechal Floriano.

Veja Também

Rio transborda e alaga bairros em Cachoeiro de Itapemirim

Defesa Civil de Guaçuí alerta moradores para saírem de casa

Acompanhe em tempo real a cobertura da chuva no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Frango de padaria: 6 receitas especiais para o almoço de domingo
Imagem de destaque
Ex-jogador do Estrela do Norte morre aos 28 anos em Cachoeiro
Imagem de destaque
3 simpatias infalíveis para destravar a vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados