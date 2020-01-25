Destruído por incêndio, restaurante em Marechal agora sofre com enchente

Parte do Restaurante Casa da Bica ficou alagada Crédito: Internauta

O restaurante Casa da Bica, localizado às margens da BR 262, em Marechal Floriano , que foi destruído por um incêndio em 2016, agora sofre com a enchente que atinge o município. Um vídeo mostra parte do restaurante submerso por causa do alagamento do braço sul do Rio Jucu.

A proprietária do local, Juliana da Silva Gilles Machado, informou que choveu muito durante a madrugada nas regiões de São Bento e Pedra Azul. Com isso, o braço sul do Rio Jucu encheu muito rápido.

O nosso subsolo, onde fica parte do estoque e dos materiais descartáveis, ficou alagado. Ainda estamos contabilizando os prejuízos, mas por volta das 11 horas a água já estava abaixando, disse Juliana.