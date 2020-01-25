Defesa Civil de Guaçuí alerta moradores para saírem de casa

Quem mora às margens do Rio Veado, em Guaçuí, no Sul do Estado, foi orientado pela Defesa Civil do município a deixar as casas neste sábado (25). O alerta foi feito para a cidade devido ao aumento do volume de água da Bacia de Divino São Lourenço, que alimenta o rio.
Em um vídeo distribuído nas redes sociais, o coordenador da Defesa Civil de Guaçuí, Joilson Wagner, pede para que os moradores ribeirinhos ou que estão em áreas de risco deixem suas casas. "O volume de água que está chegando da bacia de São Lourenço é alto e ainda não chegou ao nosso rio, que já está em caixa alta", descreveu Joilson.
A orientação é de que as pessoas procurem um local seguro para ficar. "E quem não tiver condições de sair deve acionar a Defesa Civil que, juntamente com equipe de assistência social, fará a retirada das famílias. O volume de água para que o rio transborde deve chegar a partir das 17 horas", explicou. O telefone da Defesa Civil é (28) 99981-7647.