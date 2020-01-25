Chuva no ES

Defesa Civil de Guaçuí alerta moradores para saírem de casa

Volume de água no Rio Veado, que corta a cidade, já está alto e deve aumentar até o final do dia devido às chuvas que encheram a bacia de Divino São Lourenço, município vizinho a Guaçui

Publicado em 25 de Janeiro de 2020 às 16:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2020 às 16:13
Rua de Guaçui atingida pelas chuvas Crédito: Rede Social
Quem mora às margens do Rio Veado, em Guaçuí, no Sul do Estado, foi orientado pela Defesa Civil do município a deixar as casas neste sábado (25). O alerta foi feito para a cidade devido ao aumento do volume de água da Bacia de Divino São Lourenço, que alimenta o rio.
Em um vídeo distribuído nas redes sociais, o coordenador da Defesa Civil de Guaçuí,  Joilson Wagner, pede para que os moradores ribeirinhos ou que estão em áreas de risco deixem suas casas. "O volume de água que está chegando da bacia de São Lourenço é alto e ainda não chegou ao nosso rio,  que já está em caixa alta", descreveu Joilson.
A orientação é de que as pessoas procurem um local seguro para ficar. "E quem não tiver condições de  sair deve acionar a Defesa Civil que, juntamente com equipe de assistência social, fará a retirada das famílias. O volume de água para que o rio transborde deve chegar a partir das  17 horas", explicou.  O telefone da Defesa Civil é  (28) 99981-7647.

